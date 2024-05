Gazetari Teodor Gjerga tha në “Now me Erla Mëhillin” se Alma Arrazi sipas të dhënave që ai ka siguruar nga familjarë të saj, kurohej prej dy vitesh me anë të anti-depresantëve.

Sipas tij edhe pse nëna e cila u mbyt së bashku me tre fëmijët e mitur, kurohej me këto anti-depresantë nuk rezulton të kishte një prognoz.

“Ajo që duhet të ndalem pak, është fakti se Alma të paktën sipas komunikimint që kam pasur me familjarët, për dy vitet e fundit, ka pasur konsulta dhe ka marrë në spitalin e Shkodrës anti-depresantë. Kjo ngjarje mbase do ishte parandaluar nëse do ishin bërë konsulta më të thella, një psikolog apo psikiatër mbase do kishte aftësinë e duhur për ta kuptuar gjendjen.

Vëllai i të akuzuarit ditën e sotme tha se nuk ka pasur dhunë, këtë e ka pretenduar vetëm e motra e Almës, por një gjë e tillë nuk është e faktuar. Policia mbase duhet të hetojë edhe se si i janë dhënë anti-depresantë pa pasur një prognozë. Mu ama kanë konfirmuar familjarët që konsulta e Almës është bërë edhe nën prani të bashkëshortit. Gjatë gjithë ditës sot u kryqëzua bashkëshorti i viktimës, i cili është në arrest, por mbase duhet parë edhe shëndeti mendor i viktimës”,-tha Gjerga./m.j