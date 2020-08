Denis Halili ishte shënjestra e breshërisë mbrëmë në Shkodër, por plumbat kapën shokun e ngushtë të autorit, Gledis Kraja. Halili u konfliktua me dy vëllezërit Smakaj dhe shokun e tyre Gledis Kraja. Stjuart Smakaj hapi zjarr në drejtim të tij, por Halili u largua me shpejtësi me një kamionçinë, ndërsa plumbat kapën aksidentalisht Gledis Krajën.

Stjuart Smakaj pas arrestimit ka pranuar se ka vrarë me armën e modifikuar shokun e tij Gledis Kraja. Pas një debati mbrëmjen e kaluar me mobilierin, Smakaj ka qëlluar për të vrarë pronarin e mobilerisë, Denis Halilin por një plumb ka kapur shpatullën e shokut të tij.

Pikërisht vëllai i tij i madh, Sebastian Smakaj e ka dërguar në spital Krajën që ka ndërruar jetë pak minuta pas plagosjes. Ndërkohë Sebastian Smakaj vijon të jetë në kërkim nga Policia.

/e.rr