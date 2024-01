Report TV ka shkuar në banesën e familjes në fshatin Vardallë të Sukthit për të mësuar më shumë mbi atë që fshihet pas vetëvrasjes së nënës së 4 fëmijëve pas denigrimit në rrjetet sociale ku në emër të saj ishte hapur profil fals, kryesisht në Tik-Tok, që denigronin figurën e saj si grua, me etiketime si e pamoralshme.

Ekskluzivisht Report TV dhe Shqiptarja.com sjell dhe dëshminë e familjarëve, bashkëshortit dhe djalit të viktimës.

Bashkëshorti i 41 vjeçares jetonte me punë sezonale në Greqi ndërsa i biri, 21 vjeç jetonte në emigrim në Itali dhe ishin kthyer në shtëpi për festat e fundvitit pasi e ndjera kishte kërkuar me ngulm që ata të mblidheshin për vit të ri dhe ta kalonin së bashku

Gjatë gjithë periudhës nga denoncimi deri në ngjarjen e pak ditëve më parë, 41 vjeçarja i kishte thënë herë pas here të birit se do të kryente vetëvrasjen, “sepse jam nuse ne familjen … dhe per nder rroj”

Familjarët kanë treguar se ka qenë kushërira, vajza e tezes që i ka marrë foton dhe shpërndarë me shkrime denigruese në rrjetet sociale.

Ata thonë se këtë veprim kushërira e kishte të përsëritur pasi e kishte bërë dhe me familje të tjera. Madje ata e kanë dhënë këtë dëshmi edhe për policinë.

/f.s