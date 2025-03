Agjentët e Sektorit të Hetimit Kriminal (KKK) të Rajonit të Policisë Perëndimore, në një hetim të koordinuar me njësi të tjera të specializuara, kanë zbërthyer një grup kriminal shqiptar që vepronte nga lokacione të ndryshme në vendin tonë. Grupi u specializua në kultivimin intensiv të marijuanës dhe shpërndarjen e saj të mëvonshme në të gjithë Katalonjën.

Hetimi filloi në fund të vitit të kaluar kur Mossos d’Esquadra (policia katalanase) zbuloi aktivitet të dyshimtë në një magazinë industriale në Cervera , në rajonin e Segarrës. Indikacionet fillestare tregonin për një kultivim të marijuanës në shkallë të gjerë. Menjëherë më pas, studiuesit zbuluan një plantacion të dytë, ky i vendosur në një magazinë të ngjashme në komunën Manlleu , në Osona. Në të dyja rastet, instalimet elektrike janë manipuluar për të mashtruar furnizimin me energji elektrike, shembull klasik i këtij lloj krimi.

Operacioni, i koordinuar nga DIC, u mbështet nga ARRO dhe personeli i sigurisë së qytetarëve. Në Cervera u bë bastisja e parë në një magazinë industriale, ku u arrestuan katër persona të dyshuar. Aty u çmontua një plantacion me 277 bimë marijuanë dhe u gjetën 600 vazo bosh, gati për të marrë një korrje të re. Hapësira ishte e pajisur plotësisht për kultivim intensiv, me ajrim, ndriçim industrial, ajër të kondicionuar dhe produkte fitosanitare.

Ambienti i dytë, i vendosur në Manlleu u kontrollua gjithashtu. Atje një anëtar i pestë i grupit u arrestua dhe u sekuestruan 567 bimë marihuanë, së bashku me para në fraksione të një monedhe. Vlera totale e drogës së sekuestruar mes dy plantacioneve arrin në qindra mijëra euro.

Por operacioni nuk mbaroi me kaq. Mossos kreu gjithashtu tre kontrolle të tjera: në dy apartamente në komunën e Salou dhe një të tretën në Blanes . Gjatë këtyre bastisjeve, pesë persona të tjerë u arrestuan dhe u sekuestruan 75 kilogramë sytha marihuanë të gatshme për shpërndarje, së bashku me 10,900 euro para të gatshme dhe 25 gramë kokainë. Sipas burimeve policore, vlera e marihuanës së sekuestruar në tregun e zi llogaritet në 482.500 euro.

Të gjithë të arrestuarit, të akuzuar për krime kundër shëndetit publik, mashtrim me energjinë elektrike dhe anëtarësim në grup kriminal, u sollën të enjten para gjykatës hetimore të Cerverës . Duke pasur parasysh provat e shumta dhe natyrën e rrezikshme të grupit, gjyqtari urdhëroi burgosjen e të gjithëve.

Me këtë operacion, Mossos d’Esquadra kanë arritur të neutralizojnë një organizatë kriminale shumë të strukturuar të specializuar në kultivimin dhe trafikimin e marijuanës, e cila vepronte nga vende të ndryshme në Katalonjë me qëllimin e qartë për të gjeneruar fitime në shkallë të gjerë. Këtë javë, Mossos d’Ic (Dic) i Policisë Lleida (Mossos d’Ics) në bashkëpunim me Gardën Civile, çmontuan gjithashtu një supermarket droge në disa apartamente të pushtuara në Mollerussa.