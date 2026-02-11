Gripi nuk prek vetëm mushkëritë, por në raste të caktuara mund të dëmtojë edhe zemrën. Një studim i publikuar në revistën shkencore “Immunity” ka zbuluar mekanizmin përmes të cilit virusi i gripit mund të kalojë nga mushkëritë në indin kardiak, duke shkaktuar inflamacion të rrezikshëm.
Një grup shkencëtarësh në Spitalin Mount Sinai në Nju Jork studiuan zemrat e 35 pacientëve që vdiqën nga gripi gjatë autopsive dhe përcaktuan se problemet kardiovaskulare ishin shkaku i shumicës së këtyre vdekjeve. Mbi 85% e pacientëve kishin një sëmundje të mëparshme të zemrës (siç është hipertensioni) dhe shumica kishin sëmundje të shumëfishta (siç është ateroskleroza, inflamacion kronik i arterieve, me praninë e pllakës brenda tyre, së bashku me fibrozën kardiake, akumulimin e indeve në muskulin e zemrës).
Analizat treguan se një nëngrup i panjohur më parë i qelizave të bardha të gjakut, qelizat prodendritike (PDC), infektohen me virusin e gripit në mushkëri dhe më pas udhëtojnë në zemër, duke e çuar infeksionin te kardiomiocitet, qelizat muskulore të miokardit. Ky proces nxit çlirimin masiv të interferonëve të tipit 1, qeliza rregullatore të sistemit imunitar që kanë aktivitet antiviral.
Por, në vend që ta pastrojë infeksionin, kjo përgjigje e tepruar imunitare dëmton qelizat e zemrës, duke çuar në ulje të funksionit të saj. Vdekja e kardiomiociteve ndikon drejtpërdrejt në sasinë e gjakut që pompon zemra, duke rritur rrezikun për komplikacione serioze, përfshirë infarktin.
Studiuesit theksojnë se deri në një të tretën e infarkteve ndodhin pas një infeksioni akut respirator, ndërsa mbi 85% e pacientëve të analizuar kishin probleme të mëparshme kardiake.
Eksperimentet në modele shtazore dhe analiza mbi të dhëna njerëzore treguan se një ilaç me bazë mRNA, që rregullon sinjalizimin e interferonëve, mund të zvogëlojë dëmet në zemër. Shkencëtarët shpresojnë se këto zbulime do të çojnë në trajtime të reja për mbrojtjen e pacientëve gjatë sezonit të gripit, veçanërisht ata me zemër të brishtë.
Leave a Reply