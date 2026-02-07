Jeffrey Epstein, miliarderi amerikan i dënuar për krime seksuale, ishte përfshirë në bisedime për blerjen e ishullit grek Scorpio, ish-pronë e Aristotel Onassisit, sipas dokumenteve të publikuara së fundmi nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së.
Kontaktet, të zhvilluara nga gushti deri në fund të vitit 2011, tregojnë se Epstein po mblidhte informacione të detajuara mbi ishullin, megjithatë bisedimet nuk çuan në një marrëveshje konkrete dhe mbetet e paqartë nëse ai kishte interes personal apo po vepronte në emër të një pale të tretë.
Të dhënat janë pjesë e rreth 3 milionë dokumenteve dhe email-eve të deklasifikuara, ku materialet që lidhen me blerjen e ishullit nuk janë censuruar, përveç adresave të email-eve të bashkëbiseduesve të Epstein.
Mes personave me të cilët ai komunikonte përfshihen Boris Nikoliç, ish-bashkëpunëtor i Bill Gates, i cili gjithashtu kishte pasur marrëdhënie me Epstein, si dhe Richard Giraud, një sipërmarrës francez i përfshirë në pasuri të paluajtshme luksoze.
Sipas korrespondencës, më 5 gusht 2011, Giraud i dërgoi Nikoliç informacion rreth ishujve privatë në Greqi. Një ditë më pas, Nikoliç ia përcolli informacionin Epstein-it, duke e përshkruar Scorpion si “një nga ishujt më privatë në Greqi”.
Në ditët që pasuan, Epstein kërkoi më shumë detaje, përfshirë nëse bregu i ishullit ishte privat apo publik. Nikoliç u përgjigj se ishulli nuk ishte zyrtarisht në shitje, por premtoi të verifikonte informacionin e kërkuar.
Më 17 gusht, Nikoliç e informoi Epstein-in se Scorpio ishte plotësisht privat, duke përshkruar rezidencat, pistën e helikopterëve dhe historinë e tij, përfshirë lidhjen me Aristotel Onassisin dhe Jackie Kennedy.
Nga 20 gushti, nisi një seri mesazhesh direkte mes Epstein-it dhe Giraud-it, me këtë të fundit që po përpiqej të siguronte një vizitë private në ishull. Emailet tregojnë se Epstein ndodhej me pushime në Evropë në atë periudhë dhe kishte pyetje të vazhdueshme mbi privatësinë dhe aksesin në ishull.
“Nuk ka ishull plotësisht privat”, i shkruante Giraud në një nga mesazhet, duke sqaruar më pas se Scorpio është pronë private dhe hyrja nuk lejohet.
Në fillim të shtatorit 2011, u diskutua mundësia e një vizite në tetor, por Epstein, i cili ndodhej në Nju Jork, tha se nuk mund të merrte pjesë. Edhe përpjekjet e mëvonshme për planifikim, përfshirë një tjetër raund komunikimesh në nëntor dhe në fund të vitit 2011, nuk u konkretizuan kurrë.
Dokumentet tregojnë se interesimi i Epstein-it për ishullin Scorpio mbeti në nivel bisedimesh dhe eksplorimi, pa u shndërruar në një marrëveshje apo vizitë zyrtare.
