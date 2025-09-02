Burri i arrestuar në lidhje me vrasjen e ish-kryetarit të Parlamentit të Ukrainës, Andriy Parubiy, ka pranuar se e ka kryer atentatin në Lviv të shtunën.
Sipas mediave të huaja, në pamjet nga salla e gjyqit të transmetuara sot në televizion, i dyshuari për vrasës, një burrë ukrainas, pranoi krimin dhe e përshkroi atë si “hakmarrjen time personale” kundër shtetit.
“E pranoj, e vrava. Dhe dua të kërkoj të shkëmbehem me të burgosur lufte në mënyrë që të shkoj dhe të gjej trupin e djalit tim”, u tha burri gazetarëve në sallën e gjyqit.
Kur u pyet pse Parubiy u bë viktimë, ai u përgjigj se politikani “ishte afër” tij në momentin që ai kreu krimin.
Ai gjithashtu la të kuptohej se viktima e mundshme mund të kishte qenë ish-presidenti Petro Poroshenko: “Nëse do të jetoja në Vinnytsia, do të kishte qenë Petya.”
