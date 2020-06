Eduart Lamaj, autori i arrestuar si ekzekutor i biznesmenëve Bujar Lika dhe Paulin Gjergji mbrëmjen e 30 majit 2020 në Laç-Mamurras, ka pranuar të bëhet bashkëpunëtor i drejtësisë. Burime nga grupi hetimor i thanë Dosja.al se Lamaj, ka treguar vendin ku ishte fshehur makina tip Golf 5 me xhama të zinj, e përdorur nga autorët mbrëmjen e atentatit, e gjithashtu ka rrëfyer edhe identitetin e 3 bashkëautorëve në këtë ngjarje, Ilir Xhepaj (Likaj), 31- vjeçari Elson (Oltion) Alija (Vlashi) dhe 21 vjeçari Klaudio Perkola. Rolet e tyre në këtë atentat kanë qenë të ndara, ndërkohë që me rrëfimin e Lamajt, gjendja shëndetësore e të cilit është ende e rënduar pritet të zbardhen edhe porositësit dhe motivet e atentatit.

Eduart Lamaj u arrestua dje në mëngjes, 3 javë pas ngjarjes në hotel A&A. 30-vjeçari nga Sanxhaku i Kurbinit, është i skeduar për një sërë ngjarjesh dhe ka ndërruar dy herë emrin, nga Andri Lamaj në Leandro Simoni, e përfundimisht në Eduart Lamaj.

Objektiv i atentatit ishin të dy biznesmenët, ndërsa autori ka pranuar autorësinë. Pas atentatit, Lamaj, u fsheh tek shtëpia e motrës për 25 ditë dhe ditët e fundit shkonte mjekohej tek spitali Amavita në QS.

Kush është ” koka” e grupit të Kurbinit Ilir Xhepaj

Ilir Xhepaj nuk është i panjohur për drejtësinë shqiptare. Më 15 maj 2020, ai plagosi biznesmenin Zef Marku në Laç, pas një konflikti mes tyre. Policia njoftoi se e kishte shpallur në kërkim, por tanimë mësohet se i shpalluri në kërkim është një nga të rinjtë problematikë të këtij qytetit.

I dënuar më herët për grabitje me armë në vitin 2012 në Kurbin, e po ashtu për një plagosje në Fushë-Krujë, Xhepaj, konsiderohet si një emër i rrezikshëm në këtë zonë. Ai është liruar prej 3 muajsh nga burgu, dhe që nga ajo kohë ka jetuar në kryeqytet.

Nga informacionet e mbledhura në rrugë operative por edhe nga dëshmia e autorit kryesor të ngjarjes, 30-vjeçarit Eduart Lamaj, që u plagos gjatë shkëmbimit të zjarrit, Ilir Lika, ose Xhepaj, është truri i këtij grupi, të ri, por tejet të rrezikshëm në këtë zonë.

Vetë Lamajt, iu përputh ADN-ja që iu mor nga dyshemeja e hotelit ku u rrëzua pas plagosjes, me gjurmët e gjetura tek Golf 5 e sekuestruar tanimë nga policia, duke e konfirmuar se ishte ai atentatori. Me bashkëpunimin me drejtësinë, ai ka treguar se komandoja i grupit ishte Ilir Lika dhe se atentati ishte skenuar prej tij. Me rrëfimin e mëtejshëm, pritet që Lamaj të zbërthejë grupin kriminal, si dhe të zbulojë porositësit dhe motivet pse u krye atentati.

