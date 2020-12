Zbatimi i protokollit anti-covid/Analistët ia përplasin Kryemadhit: Duhet të ishit model para fushatës!

Teksa është bërë pjesë e emisionit ‘Real Story’ Vasjari tha se Kryemadhi teksa duhej të ishte model në këtë kohë, nuk e ka kaluar testin e parë të para fushatës elektorale.

“Nëse do ta marr apo jo, është me e pa rëndësishme se sa pyetja. Çështja e COPVID, që ashtë një nga çështjet që është e patolerueshme nëse do t’ja lëmë diskrecionit tonë nëse; në majë të Tomorit të mbajmë apo jo maskë. Për mua është e pakonceptueshme. Në raport me COVId, qeveria është përgjegjëse. Në raport me COVId opozita e ka për detyrë të jetë e përgjegjshme. Qasja juaj për mua është testi i parë i përgjegjësisë që ju duhet të shfaqni para fushatës. Më lejoni ta them; se keni kaluar këtë test. Skam asnjë dyshim. Kërkonte një qasje tjetër. Mund të jem dakord për menaxhimin, por të thoni; të jeni të përgjegjshme. Kjo përmes mesazheve, modele. Se besoj se e keni dhënë.”, tha Vasjari.