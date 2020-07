Në 24 orët e fundit nga task forca e ngritur për anti-COVID-in në lidhje me zbatimin e masave mbrojtëse janë bërë 1617 inspektime nga ku rezultoi se 6 subjekte ishin në shkelje. Ndaj tyre, Inspektorati Shtetëror Shëndetësor në bashkëpunim me grupet e tjera të Task Forcës: Inspektoratin e Punës, AKU dhe policinë e shtetit vendosën 4 gjoba. Këto subjekte ishin bar-kafe dhe restorante, ndërsa dy subjekteve të tjera u janë pezulluar aktivitetet.

Këto masa administrative me gjobë u vendosën në qytet Berat, Diber, Elbasan, Tiranë, Korçë.

Ndërkohë që prej fillimit të pandemisë, Task Forca e ngritur për anti-COVID-in, ka vendosur gjithsej 380 gjoba, ndërsa në total janë kryer 102.938 inspektime. Në fund Inspektorati Shtetëror Shëndetësor thotë se kontrollet do të vazhdojnë, fillimisht për ndërgjegjësimin e subjekteve, ndërsa më pas për të marra masa. Sipas tyre zero tolerancë do të ketë ndaj bareve, restoranteve, subjekteve tregtare, institucioneve publike.

g.kosovari