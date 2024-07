Bursa studimi falas për në SHBA, një skemë mashtrimi që çoi në pranga 20-vjeçarin nga Devolli Ermes Hoxhallin këtë mes korriku, fillesat i ka që në shtator të 2023.

Djaloshari, i cili kishte krijuar identitet të rremë duke u hequr si Klea Rama, mbesa e kryeministrit shqiptar, mundi të depërtonte në strukturën e Ministrisë së Arsimit, pa u takuar asnjëherë me asnjë zyrtarë.

Top Channel ka siguruar ekskluzivisht e-mailin që personazhi ‘fake’ i ka dërguar zv/ministres së arsimit, Nina Gugës më 15 shtator ku shkruan:

“Kërkojmë që maturantët e të gjitha shkollave të arsimit publik shqiptar të plotësojnë dokumentin për shprehje interesi në projektin ‘Let’s talk together about US’2024’. Projekti synon informimin për studime në Shtetet e Bashkuara, por edhe zhvillimin e aktiviteteve me fokus informimin duke u argëtuar. Projekti mbështetet nga Departamenti Amerikan i Shtetit dhe drejtohet nga zyra e DYCD në New York City. Me anë të formularëve të cilët me lejen tuaj do të plotësohen nga maturantët në të gjithë Shqipërinë, ne do të bëjmë kalkulimin dhe detajet e projektit, duke nisur nga kostot financiare që do mbulohen nga ne, udhëtimet e një sërë aktivitetesh të tjera, projekti do të depozitohet nëpërmjet Ambasadës Amerikane në Shqipëri pasi të miratohet nga zyra përgjegjëse e departamentit. Tani kërkojmë lejen tuaj për të nisur bisedimet me Zyrat vendore arsimore dhe më pas me titullarët e shkollave. Shpresoj të kem një përgjigje sa më të shpejtë pozitive, pasi jam pak e vonuar me procedurat”.

Pas këtij e-maili, tre ditë më vonë, më 18 shtator 2023 kërkesa miratohet dhe i delegohet Drejtorisë së Përgjithshme të arsimit për zbatim, me porosi të drejtorit të politikave të arsimit parauniversitar në Ministrinë e Arsimit ku urdhërohen që të koordinohen me Klea Ramën për informimin e maturantëve.

Por mjafton të bëhet një kërkim i thjeshtë në faqen zyrtare të internetit të Departamentit të Rinisë dhe zhvillimit të komunitetit në New York, dhe është thjeshtësisht e qartë dhe informacion i gjendshëm se ky rrjet mbështet vetëm të rinjtë dhe familjet e tyre amerikane nga New York-u.

Mirëpo duket se hallkat e verifikimit kanë munguar, pasi projekti u shtri në gjimnazet nga veriu në jug të Shqipërisë, ku u mashtruan jo vetëm nxënësit por edhe mësuesit, të cilët u bënë pjesë e një votimi për përzgjedhjen e koordinatorëve dhe maturantëve me rezultatet më të mira.

Gjatë një viti të funksionimit të këtij projekti fiktiv, në disa faza, nuk kanë munguar edhe postimet në rrjete sociale të shkollave me falenderime për drejtoreshën e përgjithshme të arsimit parauniversitar Rezarta Allës si dhe në veçanti për drejtuesen e projektit “Klea Rama”.

Në takimet shkollore për programin mashtrues, Klea gjithmonë mungonte, por kujdesej që të dërgonte mesazhe zanorë, ku edhe emri i projektit thuhej gabim.

Policia e Shtetit, në lidhje me këtë çështje njoftoi nisjen e hetimit për mësuesen e anglishtes si drejtuesen e kabinetit të projektit dhe drejtoreshën e shkollës “Qemal Stafa”, por përfshirja në projekt duket se është urdhëruar që nga maja e piramidës institucionale, Ministria e Arsimit, dhe jo vetëm në një shkollë.

Një tjetër fakt është e-maili i dërguar nga Ministria e Arsimit drejtuar ZVA-ve dhe drejtorëve të shkollave, pas zbulimit të programit mashtrues e njoftimit për shtyp të policisë, drejtori i politikave në MAS në po të njëjtën datë më 6 qershor në pasdite kërkon me porosi të eprorëve ndërprerjen e menjëhershme të projektit.