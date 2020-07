Më 26 qershor u vendos që ish ministri i Brendshëm Saimir Tahiri të rigjykohet sërish.

Gjykata e Shkallës së Dytë nuk mundi të japë as vendim fajësie dhe as pafajësie për Saimir Tahirin, por edhe për ish-kryepolicin Jaeld Çela. Por e riktheu në “shkallën e parë” e cila në muajin shtator 2019 e shpalli fajtor ish-ministrin e Brendshëm për akuzën e shpërdorimit të detyrës, duke e dënuar me 3.5 vite shërbim prove dhe ndalim të së drejtës për të ushtruar funksione publike.

Sipas Gjykatës së Posacme të Apelit kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar Prokuroria është kontradiktore pasi ka ngritur akuzë të re ndaj Tahirit për “kultivim hashashi”.

Në arsyetimin e mëtejshëm thuhet:

Mbi bazën e fakteve penale të atribuara në aktin e komunikimit të akuzës, gjykata e shkallës së parë pasi ka shqyrtuar e vlerësuar aktet e fashikullit të gjykimit në tërësi, ka argumentuar në lidhje me akuzën se: Akuza e ngritur nga prokuroria i referohet rasteve kur është kapur dhe sekuestruar objekti material i veprës penale, të cilat janë ato sasi lëndë narkotike cannabis sativa që është arritur të sekuestrohet në Itali.

Megjithatë prokurori në akuzën e ngritur nuk ka identifikuar veprime konkrete të pandehurve Saimir Tahiri dhe Jaeld Çela që të kenë pasur si pasojë të drejtpërdrejtë ekzekutimin e ndonjë prej episodeve konkrete ku është apur lëndë narkotike në Itali.

Sipas prokurorisë të pandehurit kanë vepruar në rolin e ndihmësit pasi duke qënë në funskione shtetërore kanë lehtësuar , larguar pengesat apo kanë dhënë informacion për kultivuesit dhe trafikuesit e lëndës narkotike.

