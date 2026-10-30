Policia greke ka vënë në pranga dy grekë dhe një shqiptar të cilët akuzohen se kanë shkaktuar shpërthimin vdekjeprurës në Plaka të Athinës më 25 shtator. Shpërthimi la pas 6 viktima, mes të cilave Florida e Florin Hoxha që ishin motër e vëlla dhe Eris Cani.
Tre të arrestuarit prenë një prej tubave të bakrit që më pas çoi drejt tragjedisë. Hetimet vërtetuan se rrjedhja nuk ishte shkaktuar nga rrjeti i jashtëm, por kishte ndodhur brenda ndërtesës, pas matësit të gazit.
Ekspertët identifikuan rrjetin kryesor të furnizimit dhe injektuan azot me anë të mjeteve dhe pajisjeve të posaçme. Megjithatë, nga kjo provë nuk u konstatuan të dhëna që të tregonin për ndonjë rrjedhje. Gjithashtu, nuk kishte pasur as ankesa nga banorët e lagjes për erë gazi.
Më pas, ekspertët ndoqën tubacionin e gazit natyror të ndërtesës dykatëshe. Vëmendjen e tyre e tërhoqi një segment tubi bakri, i cili kishte një deformim të pazakontë.
Pas verifikimeve, u kuptua se tubi nuk ishte deformuar nga shpërthimi, por ishte këputur sepse dikush e kishte tërhequr, duke u përpjekur ta shkëpuste.
Autoritetet kërkuan pamje nga kamerat e sigurisë dhe konstatuan se në orën 02:00 të mëngjesit, një grup prej tre personash kishte hyrë në ndërtesë.
Tre minuta më vonë, ata dolën duke mbajtur një karrocë dhe një tub, të cilat i kishin vjedhur nga shkallët e ndërtesës.
Tubi që ata kishin shkëputur vinte nga kati i parë, ku instalimi i gazit natyror nuk ishte në funksion. Megjithatë, gjatë përpjekjes për të shkëputur edhe tuba të tjerë, ata thyen tubin që furnizonte katin e dytë, pa arritur ta shkëpusnin atë.
Që nga ai moment nisi rrjedhja e gazit brenda shkallëve të ndërtesës, të cilat nuk kishin dritare. Më pas, gazi depërtoi në apartamentin e katit të dytë, ku banonte një çift të moshuarish.
Në orën 07:30 të mëngjesit, kur banorja fatkeqe e katit të dytë ndezi dritën, gazi kishte mbushur të gjitha ambientet e banesës dhe si pasojë ndodhi një shpërthim i fuqishëm. Trupi i pajetë i gruas ishte i vetmi që u gjet jashtë shtratit.
Ekspertët vlerësojnë se nëse gazi do të kishte rrjedhur vetëm në apartamentin e katit të dytë dhe jo në të gjithë hapësirën e shkallëve, siç ndodhi në të vërtetë, atëherë ndërtesa nuk do të ishte shembur.
Për shkak të grumbullimit të gazit në hapësirën e shkallëve, shpërthimi ishte me fuqi shumë të madhe dhe praktikisht shkatërroi të gjithë ndërtesën.
Më pas, vëmendja e autoriteteve u përqendrua te identifikimi i autorëve. Nga pamjet filmike të kamerave të sigurisë dhe nga procedurat e hetimit paraprak, u identifikuan dy grekë dhe një shqiptar.
Të tre rezultojnë të varur nga droga, të cilët rezultojnë të regjistruar më parë nga policia për vjedhje dhe vepra penale që lidhen me narkotikët.
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