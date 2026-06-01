Shqiptarët mbeten optimistë në shumicë për anëtarësimin në BE.
Në sondazhin në “Zëri i Shqiptarëve” në ABC News rezultoi se përqindja e qytetarëve që besojnë tek anëtarësimi në vitin 2030, mbetet mbi 60%.
Shumica e optimistëve janë socialistë, pasi 25% elektorat demokrat besojnë ende tek teza e Berishës se nuk integrohemi dot.
13.8% e shqiptarëve janë ende të dyzuar, me ndoshta.
KAMPIONI: 1412 banorë të rritur të Shqipërisë • Linku i pyetësorit u shpërnda me SMS të rastësishme në mënyrë proporcionale në qytetet dhe fshatrat e vendit. Pyetësori u plotësua elektronikisht në mënyrë krejt anonime nga të anketuarit. • Kampioni u kolaudua statistikisht për t’i përfaqësuar sa më mirë 1.9 milionë banorët e rritur të Shqipërisë nga pikëpamja gjeografike, demografike, arsimore, dhe politike. • Marzhi i gabimit statistikor për kampionin e plotë: +/- 2.6%
Leave a Reply