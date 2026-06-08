Prej 9 ditësh në kryeqytet po zhvillohen protesta për investimin në Zvërnec.
Sondazhi ‘Zëri i Shqiptarëve’ publikoi rezultatet e të anketuarve lidhur me pjesëmarrjen në protestë. Vetëm 1 për qind e shqiptarëve kanë marrë pjesë të paktën në një protestë.
Mbështetja për investimin në Zvërnec është në masën 52 për qind, që përkon edhe me atë që nuk i janë bashkuar protestës. Ndërsa 46 për qind shprehen skeptikë dhe thonë se pjesëmarrja e tyre ‘e munguar’ është si pasojë e mungesës së shpresës.
KAMPIONI: 1475 banorë të rritur të Shqipërisë
• Linku i pyetësorit u shpërnda me SMS të rastësishme në mënyrë proporcionale në qytetet dhe fshatrat e vendit. Pyetësori u plotësua elektronikisht në mënyrë krejt anonime nga të anketuarit.
• Kampioni u kolaudua statistikisht për t’i përfaqësuar sa më mirë 1.9 milionë banorët e rritur të Shqipërisë nga pikëpamja gjeografike, demografike, arsimore dhe politike.
• Marzhi i gabimit statistikor për kampionin e plotë: +/- 2.5%
Leave a Reply