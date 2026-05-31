Megjithëse ishte i kërkuar nga drejtësia shqiptare për dy vrasje dhe ajo belge për vrasjen e një 19-vjeçareje, krime ndodhur në vitin 1997, Sokol Hoxha në vend fshehjen e tij në SHBA, nuk qëndroi larg shkeljes së ligjit.
Gazetari i Top Channel Muhamed Veliu, në bashkëpunim me disa gazetarë amerikanë, të cilët kanë nisur përgatitjen e një dokumentari, si mundi Sokol Hoxha për 30 vite t’i fshihej drejtësisë, ka siguruar skedën e tij kriminale në SHBA.
Sokol Hoxha në shtetin e Ohios përdorte emrin Hysen Gashi me datëlindje të ndryshuar kur kishte aplikuar në Angli, fituar azilin, e më pas me këtë emër, ishte pajisur me pasaportë britanike me të cilën hyri në vitin 2012 në Amerikë.
Sipas skedës kriminale të Hysen Gashit, emër i përdorur nga Sokol Hoxha, janë të shënuara 5 akuza në harkun kohor 2016-2023.
Sokol Hoxha në 14 anar 2015 arrestohet nga Polia Centerville për tejkalim shpejtësie dhe ka marrë thjesht paralajmërim nga gjykata.
Në 14 Shkurt 2016 Sokol Hoxha me emrin e rremë Hysen Gashi është arrestuar nga policia në Centerville për dy krime që lidhen me dhunë në familje dhe rrëmbim personi. Në gjykatë ka pranuar akuzat dhe dënimi i është konvertuar me një gjobë 25.000 dollarë.
Në të njëjtin vit në Ohio ndalohet nga policia e Kettering për shkelje të rregullave të qarkullimit dhe dënohet nga gjykata me një gjobë prej 7500 dollarë.
Skeda e tij kriminale tregon se tre vite më vonë në 24 Prill 2019Sokol Hoxha është arrestuar nga policia e Kettering për tejkalim shpejtësie dhe është dënuar me 1.000 dollarë gjobë.
Paçka se edhe në shkuarën Sokol hoxha ishte dënuar me gjoba të rënda deri në 7500 dollarë për tejkalim shpejtësie, përsëri arrestohet për të njëjtin krim në 16 Nëntor 2023 nga Policia e Kettering dhe gjykata e dënoi me një gjobë prej 6.000 dollarë.
Sokol Hoxha do të arrestohej nga US Marshals në 5 Maj 2026 si një person i shumë kërkuar nga Shqipëria dhe Belgjika.
Identifikimi i tij u realizua nga një bashkëpunim i gjatë në këtë rast prej Interpol Tiranës, me partnerët amerikan, belg, anglez dhe ata të Kosovës.
