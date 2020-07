Komisioni Europian ka publikuar sot raportin e vlerësimit për përmbushjen e kërkesave nga Shqipëria. Ambasadori i BE-së në Shqipëri, Luigi Soreca ka publikuar raportin në faqen e tij në Twitter, ndërsa kërkon që theksi të vendose në fusha specifike si siguria dhe migracioni.

Pjesë nga raporti

“Shqipëria ka ndërmarrë veprime. Ka progres në zbatimin e veprimeve për të trajtuar migrimin e parregullt, përfshirë kontrollet kufitare. Përkundër uljes së shkallës së kthimit, bashkëpunim i mirë ripranimi vazhdoi dhe duhet të mbahet, si dhe bashkëpunimi me BE dhe shtetet anëtare mbi migracionin dhe sigurinë. Në të njëjtën kohë, duhen përpjekje të mëtejshme për të të siguruar përmirësimin dhe qëndrueshmërinë e rezultateve, veçanërisht në lidhje me aplikimet e pabazuara për azil dhe luftën kundër krimit të organizuar.

Rritje të masave për të adresuar migrimin e parregullt dhe kërkesat e pabazuara të azilit të shtetasve shqiptarë, përfshirë përmes identifikimit dhe adresimit të arsyeve themelore dhe organizimi i fushatave të mëtejshme informative mbi të drejtat dhe detyrimet në udhëtimet pa viza.

Ruajtja dhe forcimi i bashkëpunimit operativ proaktiv me agjencitë e BE-së dhe me shtetet anëtare të BE-së për përballimin e presionit migrator me origjinë nga Shqipëria, si dhe rendi publik dhe kërcënimet e sigurisë të paraqitura nga përfshirja e shtetasve shqiptarë në grupet e krimit të organizuar.

Përmirësimi i efektivitetit të përpjekjeve të ndjekjes penale dhe zbatimit të ligjit për të luftuar korrupsionin e lartë dhe krimin e organizuar. Përmirësimi i regjistrave të rasteve në lidhje me pastrimin e parave / kundër terrorizmit, financimin dhe shfrytëzimin e plotë të mbështetjes së dhënë nga Komisioni për të forcuar kapacitetet për të luftuar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit.

/e.rr