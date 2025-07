Europoli ka mbështetur forcat italiane të rendit në dhënien e një goditjeje të rëndë ndaj organizatës kriminale Ndrangheta. Më 8 korrik 2025 është zhvilluar një operacion i përbashkët në të gjithë Italinë, Spanjën dhe Shqipërinë, me ekipet speciale të ndërhyrjes që kanë arrestuar 28 kriminelë të dyshuar me kombësi italiane dhe shqiptare.

Midis individëve të ndaluar është një shtetas italian nga rajoni i Kalabrisë i dyshuar për ngritjen e strukturës kriminale për tregtinë e kokainës në zonën e San Basilio të Romës.

Ky individ, së bashku me tre djemtë e tij, dyshohet se bashkëpunonte ngushtë me një grup kriminal shqiptar, i cili merrej me disa nga aspektet logjistike të tregtisë së trafikut të drogës.

Anëtarët shqiptarë të këtij rrjeti dyshohet se organizonin nxjerrjen e ngarkesave nga porte të ndryshme spanjolle dhe holandeze, si dhe transportin e mëvonshëm në Itali. Përveç kësaj, ata ishin përgjegjës për shitjen e drogës në pjesë të tjera të Romës.

Hetimet tregojnë se kokaina e shitur në Itali është blerë në Amerikën e Jugut dhe është transportuar në kontejnerë në porte anembanë Evropës. Transporti nga porti i Gioia Tauro në Kalabri për në Romë dyshohet se është lehtësuar nga ndërmjetës kriminelë kalabrezë.

Tortura si mjet për të mbjellë frikë brenda organizatës kriminale

Personat e arrestuar dyshohet se kanë trafikuar të paktën 1019 kilogramë kokainë dhe 1497 kg hashash në 80 operacione trafikimi. Prokurorët dyshojnë se katër individë italianë kanë rrëmbyer një trafikant droge, duke i shkaktuar atij dëme fizike dhe psikologjike – një shembull i dhunës së rëndë që lidhet me organizatën kriminale Ndrangheta.

Tortura e ushtruar është filmuar me një telefon celular, dhe videoja është përhapur më pas me qëllim që të ngjallë frikë, heshtje dhe nënshtrim tek anëtarët e grupit kriminal të vendosur në Romë.

Ky hetim kompleks nxori në dritë edhe metodat e sofistikuara të komunikimit të përdorura për të shkëmbyer informacion brenda organizatës kriminale. Për të shmangur zbulimin nga autoritetet, anëtarët e saj mbështeteshin në mesazhe të koduara nëpërmjet pajisjeve të shpërndara nga një ofrues shërbimesh kriminale shqiptar, i cili u arrestua gjithashtu më 8 korrik.

Mbështetja e Europolit dhe bashkëpunimi ndërkombëtar

Në ditën e aksionit, një ekspert i Europolit u dërgua në Itali për të krahasuar informacionin me bazat e të dhënave të Europolit. Europoli ofroi mbështetje analitike financiare dhe lehtësoi shkëmbimin e informacionit midis autoriteteve italiane dhe spanjolle, duke çuar në pesë arrestime në Spanjë gjatë hetimit, para ditës së aksionit.