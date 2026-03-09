Barush Bregu, alias Bajram Bregu, dyshohet të jetë personi i shpallur në kërkim pas të shtënave me armë zjarri të raportuara më herët në Shkodër. Ngjarja u regjistrua mesditën e sotme në lagjen Kiras, teksa policia po zhvillonte një operacion për kapjen e një personi të cilësuar me rrezikshmëri të lartë.
Policia ka bërë thirrje për ndalimin e automjetit, por urdhri nuk u zbatua dhe i është vënë në ndjekje. Në ndjekje e sipër, pasagjeri ka qëlluar me armë zjarri në ajër dhe ka arritur të arratiset. Dhjetra forca policie kanë mbërritur në vendngjarje, duke rrethuar zonën, ndërsa vijon operacioni duke blinduar territorin me efektivë dhe masa të rrepta sigurie.
Bregu, i njohur si krahu i djathtë i familjes Lici, rezulton i shpallur në kërkim pasi akuzohet se ka siguruar armët, mjetet dhe pajisjet e tjera për kryerjen e atentatit në Shkodër mëngjesin e 8 shtatorit 2025, ku humbën jetën Armando Pali dhe Liridon Kraja, ndërsa u plagosën Erogen Vaso alias Brajoviç, si edhe kamarierja Meri Kaceri.
Por kush është Barush Bregu?
Bregu është një emër i njohur për policinë dhe autoritetet e drejtësisë. Në 2016, Bregu u dënua me 4 vite burg për kultivim të bimëve narkotike kryer në bashkëpunim, si dhe armëmbajtje pa leje. Në vitin 2018, policia gjatë një operacioni në banesë i gjeti një automatik Kallashnikov. Në maj të 2019, Bregu u arrestua pasi ishte shpallur në kërkim për disa akuza të rënda.
Krahu i djathtë i Licëve
Barush Bregu, alias Bajram Bregu, që njihet si “i forti” i Shkodrës, rezulton krahu i djathtë i Ibrahim Licit, autori i dyshuar për vrasjen e dyfishtë të vëllezërve Bilali më 30 mars të vitit 2021. Bregu dyshohet edhe si personi që ka ndihmuar Ibrahim Licin në çdo lëvizje të tij.
Vitin e kaluar, gjatë ndjekjes nga policia e Shkodrës, Bregu arriti t’i shpëtojë ndërsa përplasi me mjetin e tij dy patrulla të policisë, duke i shpëtuar ndjekjes. Gjithashtu, një vit më parë, emri i Barushit u përmend edhe në atentatin ndaj Elis Rroshkodolit, i cili u qëllua me breshëri armësh teksa ishte duke pirë kafe në një lokal në zonën e Zdrales.
Në atentatin mafioz u zbulua edhe e shkuara kriminale e Rroshkodolit, ku përsëri në skenë doli emri i Barush Bregut. Bëhet fjalë për një plagosje të ndodhur në vitin 2010, kur Rroshkodoli ka plagosur me armë zjarri shtetasin Hysni Bregu, babai i të fortit të Shkodrës, Barush Bregu.
