Zbardhet lista e radhës me emrat e naftëtarëve, minatorëve dhe metalurgëve që përfitojnë trajtim suplementar. Përmes një njoftimit zyrtar, Instituti i Sigurimeve Shoqërore bëri të ditur se tashmë është gati lista me 498 ish-punonjës të nëntokës që përfitojnë pension të parakohshëm me shtesë mbi nivelin e pensionit bazë të pleqërisë.

Në këtë listë përfituesit i përkasin qyteteve si Berat, Kuçovë, Skrapar, Bulqizë, Mat, Peshkopi, Durrës, Elbasan dhe Librazhd. Lista vijon më tej edhe me qytetet si Fier, Lushnjë, Mallakastër, Tepelenë, Devoll, Ersekë, Korçë dhe Pogradec, duke u ndjekur më tej nga qytetet Has, Kukës, Kurbin, Lezhë, Mirditë, Pukë, Shkodër, Tiranë, Vlorë, Delvinë dhe Sarandë. Të gjithë përfituesit mund ta tërheqin shumën që u takon në postën pranë banimit ose shuma u kalon menjëherë në llogaritë e tyre bankare, për ata të cilët e disponojnë dhe e kanë të deklaruar pranë ISSH një të tillë. Të dhënat e deritanishme të publikuar nga ISSH, tregojnë se përfitimi i këtyre profesioneve është disa herë më i lartë se i profesioneve pa trajtim të veçantë. Kështu, për një minator koeficienti i përfitimit është 332 %. Për naftëtarin dhe metalurgun, ky koeficient përfitimi është 179 %.

Ndërkohë ky raport për pensionet e punëve jo të vështira është rreth 100 %, për shembull për mësuesit koeficienti i përfitimit regjistrohet në 97%. Sistemi i pensioneve dhe çdo përfitim social i kësaj natyre, kërkon mbulim me kontribute dhe për faktin se ish-punonjësit e nëntokës në trajtim financiar të veçantë, apo të papunë dhe pa mbështetje sociale me kushte të plotësuara, nuk kishin periudha të mbuluara me kontribute me shtesë, për përfitime të parakohshme, është përcaktuar një kontribut shtese prej 5% që paguhet nga punëmarrësit dhe punëdhënësit aktuale, si dhe financime buxhetore për mbulimin e përfitimeve aktuale si dhe pjesë të efektit financiar që nuk mbulohet nga kontributi shtesë.

Kriteret për përfitim

Personat që kanë emrin në listë e radhës do të përfitojnë këtë shumë bazuar në ligjin “Për trajtimin financiar, suplementar të punonjësve që kanë punuar në miniera në nëntokë, të punonjësve të industrisë së naftës e të gazit dhe të punonjësve që kanë punuar në metalurgji”. Sakaq sipas këtij ligji trajtim me pension suplementar përfitojnë të gjithë shtetasit që kanë punuar dhe punojnë në industrinë e naftës dhe gazit. Në këtë ligj e përfitojnë edhe ata persona që janë të aksidentuar në punë, pavarësisht kohës së punës në këtë industri. Personat që përfitojnë statusin, sipas përcaktimeve me ligj, pajisen me dëshmi zyrtare identifikuese, të përcaktuar nga komisioni i ngritur për këtë qëllim. Ligji u njeh përfitim të gjithë naftëtarëve që kanë dalë në pension dhe sipas viteve të vjetërsisë në punë do përfitojnë nga 1-40% shtesë në masën e pensionit që marrin aktualisht. E drejta për të përfituar pensionin e pleqërisë, sipas këtij ligji, nuk parashkruhet. Personi i cili kërkon të përfitojë pension, e përfiton atë kur kërkesa paraqitet brenda një viti nga data e lindjes së të drejtës për përfitim dhe nga data e paraqitjes së kërkesës, kur ajo paraqitet pas një viti pas lindjes të së drejtës për përfitimin e pensionit. Personi i cili ka përfituar pension sipas këtij ligji, nuk ka të drejtë përfitimi të kësteve për periudhën gjatë të cilave ushtron veprimtari ekonomike si i punësuar, i vetëpunësuar apo punëdhënës, me përjashtim kur vetëpunësohet në bujqësi. Gjithashtu, përfitimet e caktuara, por të pa tërhequra, paguhen në çdo kohë, por jo më shumë se për 3 vjet, ndërsa përfitimet e caktuara, por të paguara më pak, jepen në çdo kohë, por jo më shumë se për 3 vjet.

Berat

Ylmi Tafa

Flora Strori

Kuçovë

Daut Nonaj

Vasil Çupa

Veli Naçollari

Kujtim Bejleri

Ferdinand Serjani

Kujtim Xhelo

Skrapar

Sadete Kuka

Bulqizë

Tahir Kica

Hamza Çupi

Fatmir Kurti

Qamil Hoxha

Mat

Agim Cevani

Peshkopi

Hamit Kacani

Mersim Dishi

Durrës

Naile Cahani

Myhrije Bulla

Feti Gjata

Sabo Vejseli

Qamile Paloka

Karafil Islami

Isuf Loka

Qemal Gjypi

Ndue Paluka

Ndue Nikolli

Njazi Toska

Nevrus Qose

Nikoll Pistja

Elda Xhuli

Boro Qylaj

Gani Shahini

Vrenoz Xhanaj

Shefqet Gula

Prengë Halili

Rustem Kurti

Abdulla Bomi

Pjetër Pjetri

Hysni Hoxha

Haki Kurti

Pellumb Hoxha

Kujtim Lala

Mehmet Hoxha

Osman Sula

Hysen Gjata

Gjok Perlala

Nazmi Kurti

Andrea Kreko

Rystem Kasa

Zyber Uruçi

Shehat Krusa

Mehmet Allmeta

Jonuz Diku

Maksut Koka

Halil Kadiu

Rakip Meraja

Maksud Turja

Elbasan

Neshat Hyseni

Adem Disha

Shefqet Myrta

Brahim Zeneli

Lefter Tafa

Ismail Hajdari

Adem Shabani

Bardhul Mhilli

Islam Gega

Dhurata Shehu

Zenepe Zeneli

Shqipe Meçi

Qerim Dybeli

Feim Vasku

Natasha Zeneli

Viktor Rrapi

Elida Sinani

Agron Banja

Thoma Ndoni

Thoma Gjoka

Mehdi Tashi

Spiro Thano

Nazmi Qosja

Sulejman Leka

Bashkim Balla

Vangjel Balla

Aleks Dervishi

Shpëtim Xhufka

Muhamet Pojani

Ermira Zdrava

Agim Qorlazja

Lahe Bala

Veli Shpata

Hysen Haka

Venemin Piligriu

Hanme Doka

Burbuqe Plangarica

Emirjona Shehaj

Dituri Dinja

Sherif Isaku

Ramiz Duraku

Aramis Tërpo

Mustafa Hoxha

Qemal Boriçi

Sulejman Hoxha

Enver Gjini

Rozeta Dyryzi

Vjollca Zama

Qemal Mëhalla

Behar Zeqo

Xhevahir Mato

Hazis Jaupaj

Gëzim Ymeri

Liljana Doda

Afërdita Palla

Ferik Mehmeti

Hiqmet Bitra

Skënder Çela

Bujar Toska

Tase Çela

Librazhd

Maliq Murati

Idriz Feçi

Fier

Ilia Fili

Muharrem Resulaj

Arqile Çupa

Stavër Mbriçe

Taip Doga

Zoi Rushi

Gëzim Shpata

Frederik Qyrana

Vangjel Koço

Mina Puleri

Isa Shkrela

Shyqyri Cjapi

Sokrat Rista

Arshim Sula

Kristaq Marku

Vasillaq Germau

Vilson Naçi

Jorgji Lëngu

Nasi Llambro

Myqerem Harizaj

Vangjush Kokonozi

Ali Mema

Kamber Havaraj

Shaqe Sulkaj

Riza Jakuza

Stefan Miali

Vangjel Blido

Loni Nano

Skender Hoxha

Pasho Zhupa

Vangjel Plaku

Piro Murataj

Trifon Kane

Ilir Çelniku

Aristir Kola

Dile Hima

Llazar Laska

Luan Rakipaj

Xhuljeta Kongjini

Drita Zemanaj

Sabri Buzi

Tetem Hodaj

Bashkim Grembi

Gori Kule

Llambi Dhamo

Zenel Brahimllari

Tahir Shazivari

Bahri Shanaj

Vangjel Kërri

Vasillaq Aleksi

Sokrat Prifti

Pelivan Hekurani

Tomor Zadrima

Ylli Merkaj

Aristidh Prençe

Nikollaq Baba

Beqar Muhametaj

Neim Salobeaj

Liri Filipi

Enver Manaj

Ylvie Bala

Dhimitraq Peshku

Ylli Shefiti

Kalie Prifti

Islam Ismailaj

Tajar Saliaj

Nazif Elmazaj

Mynyr Hazizaj

Piro Nikolla

Petraq Voli

Jorgo Bollo

Nuri Veisllari

Petraq Bako

Avdulla Mara

Kristaq Llambro

Tashku Lëngu

Andon Jovani

Grigor Naço

Shkëlqim Zaloshnja

Leonora Naçi

Neim Merkaj

Jorgo Sava

Syrja Tare

Mezan Sulejmani

Gazali Rexhepi

Bahri Sinanaj

Hamdi Mehmetaj

Besim Sefa

Medi Bektashaj

Hateme Myrtaj

Palush Koçi

Selim Hilaj

Fuat Radovicka

Vllasi Cuca

Xhevit Hoxha

Petraq Llupi

Harilla Mefsha

Kujtim Lloshi

Fadil Robaj

Petref Shpërdheja

Ramadan Alushaj

Shefqet Kamberaj

Ramazan Peli

Liri Hoxha

Vllasi Mone

Hysni Abazaj

Shpresa Nuhaj

Novruz Hoxha

Hasan Duraj

Shamet Banushi

Ramis Bako

Rrapo Dauti

Musa Shkrela

Selman Xhafa

Zani Hima

Hamit Çela

Riza Hodaj

Dhimitër Golemaj

Harun Braka

Medine Rexhepi

Ahmet Qerimi

Syrja Boriçi

Shaqe Avdo

Ajet Mezini

Adem Beraj

Islam Bozhani

Feta Xhuli

Kristaq Koti

Thoma Mici

Sotir Guxo

Nikollaq Beta

Luiza Spiro

Llambrini Binaku

Aristir Guxo

Ndini Gjata

Thoma Marku

Ilir Kovaçi

Hyqmet Muskaj

Piro Gjini

Shaban Shabani

Pilo Petani

Aliko Brahimaj

Harilla Rushi

Sotir Vasiu

Islam Hilaj

Llazar Çerepi

Teuta Shehaj

Dhimitër Thanasi

Hekuran Alliaj

Banush Banushi

Fari Xhoxhaj

Qerim Buzi

Pilo Dishko

Mazar Brahimaj

Resmi Islamaj

Tahire Zhupa

Qazim Hysi

Pavli Kumaraku

Hair Muskaj

Timole Vongli

Xhevit Malaj

Beqar Arapi

Nuredin Xhafaj

Zabit Ahmetaj

Sokrat Naka

Azis Lika

Todi Nani

Bashkim Saliaj

Flamur Meçi

Hakim Shpata

Hajdar Kararaj

Ndini Mitro

Nikollaq Shuteriqi

Murat Murataj

Vedo Kontagjini

Kristaq Prifti

Naile Brahimaj

Alush Kripa

Agim Toska

Mehdi Gjojdeshi

Axhem Dulaj

Eqerem Hoxhaj

Sulejman Sulejmani

Kadri Hakiu

Bilal Malaj

Harun Agaraj

Alush Kalemaj

Tahir Çako

Hamit Saliaj

Sokrat Goxhaj

Yzedin Rakipi

Halime Mustafaraj

Yllka Çuka

Qerime Lamaj

Andon Naka

Liri Alicaushaj

Enver Azemaj

Nasi Mitro

Todi Goga

Bashkim Xhelaj

Fatmir Gjata

Marko Shabani

Enver Çepele

Vasil Goga

Kostandin Vasa

Jani Mata

Muhamet Çepele

Alush Kumanaku

Sokrat Goga

Agron Alicane

Namik Bani

Lushnje

Spiro Prifti

Vllasi Petushi

Trifon Stasa

Aristir Hila

Kujtim Saraçi

Loni Bico

Josif Dushi

Elmas Musaku

Yzedin Hoxha

Sali Troka

Zabit Pepa

Anastas Nushi

Luftar Musaku

Jorgji Karaja

Laze Ferracaku

Faik Kanina

Isuf Dervishi

Mallakastër

Barjam Velaj

Telo Koraj

Shefit Zekaj

Xhezmi Malaj

Islam Beqiraj

Seit Beqaj

Ali Alushaj

Novrus Zotaj

Selfo Lamaj

Yzedin Shehaj

Ylli Lazaj

Tepelenë

Qemal Mata

Myfit Dogani

Selam Hada

Devoll

Fehim Lukra

Ersekë

Eduart Metko

Korçë

Hysen Mulla

Vangjush Mulla

Nikolla Trajko

Pogradec

Shpëtim Molla

Reshit Torra

Nexhat Maxhari

Alo Fezollari

Mihallaq Marko

Has

Gëzim Ahmati

Hajdar Dauti

Halit Maçi

Mehmet Shuti

Kukës

Avdi Mema

Ramadan Koldashi

Halit Mani

Çelnik Doçi

Ramadan Toçilla

Qemal Biba

Muharrem Vata

Selim Nika

Ibrahim Allaraj

Jusuf Allaraj

Kurbin

Mark Deda

Lezhë

Gjergj Matia

Gjon Palokaj

Ndue Nikolli

Gjon Lleshi

Nikoll Tanushi

Pjeter Gjoka

Fatmir Kola

Gjergj Gjergji

Mirditë

Ndue Kaçorri

Simon Simoni

Ndrek Frroku

Zef Margjini

Frrok Doda

Pjetër Lleshi

Llesh Gjoka

Tom Ndreca

Lekë Nikolli

Pjetër Prenga

Fran Marku

Ndue Bushi

Zef Lesi

Preng Doda

Bardhok Preçi

Zef Gjoka

Nikoll Kodra

Mark Lleshi

Pukë

Zef Palushaj

Shkodër

Shan Sokoli

Simon Bashi

Fran Ara

Jak Lazri

Tiranë

Merita Nani

Zel Isaj

Spiro Kozma

Tetem Osmënaj

Xhevdet Dushku

Luan Fejziaj

Irini Karabolli

Ramazan Gjoni

Ndoc Kola

Bastri Xhebraj

Shaban Kllogjri

Hysni Vorpsi

Naxhi Likalla

Zija Kasa

Musa Hasa

Hamo Jahaj

Sadik Palamani

Agim Isaj

Zylfo Ushe

Hysni Sula

Bashkim Pllaha

Qemal Zyberaj

Frrok Paluca

Ferit Istrefi

Zyber Bruçi

Asllan Bushi

Enver Gjana

Abas Troci

Mehmet Shahini

Shukri Billa

Bahri Lleshi

Shefqet Spahiu

Garip Keqa

Halil Pisku

Gani Muça

Mersin Teqja

Eridan Imami

Bajram Çela

Alqi Nase

Lirim Serjani

Vlorë

Ferat Gjataj

Servet Hodaj

Llazar Ruci

Lesko Lulaj

Batjar Sali

Myrtezan Dervishaj

Ferik Islamaj

Arshi Rrapaj

Mitat Abazaj

Kadri Muçostepa

Durim Shpata

Bujar Harizi

Taqo Skëndaj

Namik Ferraj

Sulejmën Caushaj

Petraq Shabani

Pazait Dalipaj

Nikolla Xamo

Ago Bocaj

Shenas Agaj

Bexhet Musaraj

Kastriot Kadhe

Lavdosh Duçja

Pesare Kongjinaj

Namik Haxhiraj

Lavdosh Haxhiraj

Njazi Isufaj

Barjam Caushaj

Zaim Saliaj

Qemal Rrokaj

Nisi Dhamaj

Elisaveta Qose

Petref Aliaj

Petrit Bejaj

Fotini Guxo

Muhamet Begaj

Delvinë

Vasillaq Kristo

Sarandë

Albert Kondi

Ilia Caushi

Ziso Gravani

Nuredin Bello