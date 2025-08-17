Zbardhet letra që Zonja e Parë e SHBA-ve, Melania Trump, i ka dërguar presidentit rus Vladimir Putin. Letër e cila iu dorëzua këtij të fundit nga Donald Trump gjatë samitit në Alaska. Në letër, ajo bën apel për mbrojtjen e fëmijëve dhe thekson përgjegjësinë e liderëve për të garantuar një të ardhme të sigurt për brezat e ardhshëm.
Menjëherë pasi e mori letrën, Putin e lexoi atë, ndërsa delegacionet amerikane dhe ruse e ndoqën nga afër reagimin e tij.
Letra fillon me fjalët:
“I nderuar President Putin,
Çdo fëmijë ndan të njëjtat ëndrra në zemrën e tij, qoftë i lindur rastësisht në një fshat të thjeshtë apo në një qendër qyteti madhështore. Ata ëndërrojnë për dashuri, mundësi dhe siguri nga rreziqet.”
Në letrën e publikuar nga “Fox News“, lexohet që Melania i bëri thirrje Putinit se vetëm ai “mund të rikthejë” të qeshurën tek fëmijët e prekur nga lufta në Ukrainë dhe shton se “në mbrojtje të pafajësisë së tyre, ju i shërbeni jo vetëm Rusisë, por vetë njerëzimit”.
Letra e zonjës Trump u shkrua përpara takimit historik të presidentit Trump me Putinin të premten në Anchorage, Alaska. Ky ishte takimi i parë i nivelit të lartë SHBA-Rusi që nga qershori i vitit 2021, vetëm tetë muaj përpara se Rusia të pushtonte Ukrainën.
Edhe pse Trump dhe Putin nuk ishin takuar personalisht prej vitesh, ata kanë zhvilluar disa biseda telefonike gjatë këtij viti për të diskutuar mbi përfundimin e luftës në Ukrainë.
Pas takimit, presidenti Trump e cilësoi samitin si “jashtëzakonisht produktiv”, por pranoi se “ende nuk janë aty” ku duhet sa i përket arritjes së një marrëveshjeje për t’i dhënë fund luftës.
“Kishim shumë pika ku u pajtuam, për shumicën e tyre, do të thosha,” u shpreh Trump para gazetarëve. “Por kishte disa çështje të mëdha për të cilat ende nuk kemi një zgjidhje, megjithatë kemi bërë përparim. Nuk ka marrëveshje, derisa të ketë një marrëveshje.”
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky pritet të udhëtojë të hënën në Uashington për t’u takuar me Trump-in.
LETRA E PLOTË
I nderuar President Putin,
Çdo fëmijë ndan të njëjtat ëndrra në zemrën e tij, qoftë i lindur rastësisht në një fshat të thjeshtë apo në një qendër qyteti madhështore. Ata ëndërrojnë për dashuri, mundësi dhe siguri nga rreziqet.
Si prindër, është detyra jonë të ushqejmë shpresën e brezit të ardhshëm. Si udhëheqës, përgjegjësia për të mbajtur fëmijët tanë shkon përtej rehatisë së disa pak vetëve. Pa dyshim, duhet të përpiqemi të pikturojmë një botë të mbushur me dinjitet për të gjithë – që çdo shpirt të zgjohet në paqe, dhe që e ardhmja vetë të jetë e mbrojtur në mënyrë të përsosur.
Një koncept i thjeshtë, por i thellë, zoti Putin, siç jam e sigurt se edhe ju pajtoheni, është se pasardhësit e çdo brezi e nisin jetën e tyre me pastërti – një pafajësi që qëndron mbi gjeografinë, qeverinë dhe ideologjinë.
Megjithatë, në botën e sotme, disa fëmijë detyrohen të mbajnë një të qeshur të qetë, të paprekur nga errësira që i rrethon – një sfidë e heshtur kundër forcave që mund të pretendojnë të ardhmen e tyre. Zoti Putin, ju mund të riktheni i vetëm të qeshurën e tyre melodike.
Duke mbrojtur pafajësinë e këtyre fëmijëve, ju do të bëni më shumë sesa t’i shërbeni vetëm Rusisë – ju i shërbeni vetë njerëzimit. Një ide kaq e guximshme tejkalon çdo ndarje njerëzore, dhe ju, zoti Putin, jeni i përshtatshëm ta zbatoni këtë vizion me një firmë sot.
Është koha.
Me respekt,
Melania Trump
Shtëpia e Bardhë
Leave a Reply