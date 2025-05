Gjatë seancës së sotme, ish-ministri Ilir Beqaj kërkoi mirëkuptimin e Gjykatës për sqarime në lidhje me perceptimin publik dhe procedurat e çështjes në të cilën po gjykohet. Ai theksoi se termi “çështja e sterilizimit” është një keqinterpretim, pasi kontrata në fjalë lidhet me “menaxhimin e integruar të instrumentarit kirurgjikal”, ku sterilizimi është vetëm një nga gjashtë komponentët e shërbimit.

Beqaj kundërshtoi gjithashtu mënyrën se si emri i tij vihet në pah në përmendjen “Ilir Beqaj dhe të tjerët”, duke theksuar se akuzat janë individuale dhe secili i pandehur duhet trajtuar më vete.

Fjala e plotë:

Kerkoj mirekuptimin tuaj per tre aspekte qe do parashtroj ne vijim per te cilat kam marre shtyse nga seanca e kaluar.

Se pari, do t’i kerkoja te nderuares gjykate, por meqenese tashme seanca eshte publike, edhe te gjithe njerezve te tjere qe ndjekin seancen dhe jane te interesuar te percjellin informacion rreth kesaj ceshtjeje, se kjo nuk eshte as “Ceshtja e sterilizimit”, as “Kontrata e sterilizimit”, as “Koncesioni i sterilizimit”. Eshte e vertete qe ka nje keqkuptim dhe keqperceptim publik tashme 9-vjecar. Rendom prej 9 vitesh perdoret fjala “sterilizim”. Vete titulli i kontrates flet per furnizim te setit te instrumentave kirurgjikale. Italia fqinje, nga ku e kemi huazuar kete eksperience, e quan ne gjuhen e vete “Gestione integrata dello strumentario chirurgico”, qe do te thote “menaxhimi i integruar i instrumentarit kirurgjikal”. Sterilizimi eshte vetem nje nga gjashte komponentet e sherbimit te integruar qe realizon kontrata. Prandaj, do t’i lutesha te gjitheve qe te pranonin qe kjo eshte ceshtja e instrumentave kirurgjikale. Nese e pranoni, do t’ju lutesha qe ta perdornit edhe ne komunikim.

Se dyti, edhe gjate seances paraprake, por edhe tani, gjykata i referohet kesaj ceshtjeje si ceshtja “Ilir Beqaj dhe te tjeret”. Edhe pse ky komunikim deshmon ate cfare ne subkoshience te gjithe pranojne, qe ketu qellimi i akuzes eshte I. Beqaj dhe te tjeret jane thjesht plotesues. Edhe pse disa prej nesh akuzohen ne bashkepunim, akuzat jane individuale. Madje ne kopertinen e volumit 1 te fashikullit te gjykimit, emri im eshte i fundit ne listen me emrat e 9 te pandehurve. Prandaj, do i kerkoja Gjykates te shmangte perdorimin e togfjaleshit “I. Beqaj dhe te tjeret”. Une besoj ne pafajsi ne kete ceshtje por nuk besoj se deklarimi i pafajsise do jete te deklarohen te pafajshem “I. Beqaj dhe te tjeret”. Secili do marre pafajsine individualisht.

Se treti, po i drejtohem avokatit Maksim Haxhia ne cilesine e kryetarit te Dhomes se Avokatise se Shqiperise. Per fat te mire avokati Maksim Haxhia e njeh kete ceshtje prej tashme 20 muajsh. Ne emer te Dhomes se Avokatise, se fundmi ka shprehur ne publik shqetesimet e Dhomes kundrejt SPAK dhe GJKKO. Nuk eshte as vendi e as koha qe une te ndaj mendimin tim per SPAK, GJKKO apo Dhomen e Avokatise, por do t’i kerkoja z. Haxhia qe pa lene menjane shqetesimet ndaj SPAK dhe GJKKO, te mbaje ne vemendje sjelljen e atyre avokateve te Dhomes se Avokatise te cilet Gjykata i cakton kryesisht ne ceshtje te ndryshme. Per mua qendrimi i avokatit A.P. ne seancen e kaluar, ku deklaroi qe ishte gati te merrte persiper mbrojtjen per mua ishte qendrim befasues. Kjo ceshtje eshte hetuar per 50 muaj. Seanca paraprake ka zgjatur 9 muaj. Fashikulli i gjykimit ka 602 volume dhe mbi 250,000 faqe. Avokati A. P. nuk beri ndonje perpjekje te takohej me mua per 2 jave. Eshte e pamundur qe per 2 jave kushdo avokat te njihet me dosjen dhe te marre persiper mbrojtjen, pa u takuar asnjehere me te akuzuarin. Edhe pse mbrojtja ligjore falas qe mundeson shteti eshte nje arritje e rendesishme demokratike, nese eshte joprofesionale, behet praktikisht e pavlefshme