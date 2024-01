Vrasja e 23-vjeçarit në Vlorë, Gëzim Sinomataj, ishte një nga ngjarjet më të bujshme që shënuar nisjen e vitit 2024. I riu me një plumb në kokë teksa kishte dalë në ballkonin e banesës së tij për pirë një cigare. Skenë kjo, e cila është e denjë për filma.

Emisioni “Në Shënjestër” i gazetares Klodiana Lala sjell në fokus detaje të reja, si dhe hedh dritë mbi pistat e hetimit, për zbardhen e plotë të ngjarjes, dhe se kush e donte të vdekur Sinomataj. Ky i fundit, një i ri që kishte zgjedhur lirinë, edhe pse babai dhe xhaxhai i tij, kishin shumë ‘hesape’ të hapura.

Por a lidhet vrasja e tij me ‘hesapet’ që kishte xhaxhai i tij me Edison Harizajn, kundërshtari i përbetuar?!

Ai kishte vetëm pak ditë që ishte kthyer nga Belgjika, ku ndryshe nga të afërmit e tij thuhet se kishte zgjedhur të ndiqte një tjetër rrugë në jetë, atë të studimeve dhe të qenit larg problemeve.

Probleme që kishin përndjekur familjen e tij të ngushtë dhe konkretisht, babanë dhe xhaxhanë e tij, dy njerëz të sprovuar me krimin.

Por ndërsa i riu Gëzim Sinomataj, kishte menduar se rruga e tij do të ishte e ndryshme nga ajo e dy njerëzve të tij të afërt të familjes, dhe mund ta shijonte lirinë pa u shqetësuar nga armiqtë që ata kishin krijuar, 23 vjeçari duket se i kishte bërë llogaritë gabim.

Mbrëmjen e 7 Janarit të fillimvitit 2024, ai po qëndronte pikërisht në ballkonin e banesës së tij në në lagjen ‘Hajro Çakërri’ në Vlorë, ku kishte dalë aty për të tymosur një cigare.

Por vetëm pak sekonda pasi po shijonte i qetë cigaren, një plumb i vetëm snajperi e qëlloi në kokë, për t’i marrë jetën.

Në atë moment askush nuk kuptoi asgjë. Madje as familjarët e tij që në atë çast fatkeq ndodheshin brenda në banesë.

Gjithçka më tej u pasua nga një heshtje e gjatë.

Ndërsa poshtë në rrugë u dëgjua vetëm xhirimi i shpejtë i gomave të një makine, që u zhduk në errësirë, dhe tymi i monoksidit të karbonit që la pas marmita e automjetit të autorëve.

Por kush ishte Gëzim Sinomataj dhe cili ishte faji që ai kishte kryer, që i mori jetën në mënyrë aq tinëzare dhe njëkohësisht të sofistikuar?

A ishte ai në të vërtetë objektivi i atentatit, apo ai pagoi çmimin e gjakut që duhet të shlyente babai apo xhaxhai i tij?

A kemi të bëjmë në rastin e tij me shënjestrën e gabuar, apo për atentatorët pak rëndësi kishte se kush ishte preja, mjafton që viktima e tyre të mbante mbiemrin Sinomataj?

Sipas të dhënave që disponon emisioni ‘Në Shënjestër’, i riu Gëzim Sinomataj, ishte kthyer në Shqipëri më datë 18 Dhjetor 2023, për të festuar festat e fundvitit.

Për shkak se babai i tij, vuan dënimin në burgun e sigurisë së lartë në Fushë Krujë dhe nëna i ka ndërruar jetë disa vite me parë, i riu gjatë qëndrimit të tij në Shqipëri kishte vendosur të jetonte në banesën e xhaxhait, Bernardit dhe bashkëjetueses së tij, të dy me dokumente rumune.

Edhe pse babai i tij ishte i dënuar për krime të rënda, të cilat lidheshin me ngjarjet e ndodhura në qytetin e Vlorës, në vitin 1997, 23 vjeçari, i cili mbante emrin e xhaxhait të tij të ndjerë, të vrarë pikërisht në këto vite, nuk qëndronte i mbyllur në banesë, gjatë kthimit në atdhe.

Përkundrazi, ai kishte vendosur të lëvizte i lirë.

Teksa shikohej shpesh të frekuentonte bare të ndryshme në qytetin bregdetar, duke zgjedhur madje të mos përdorte qoftë edhe një makinë të blinduar.

Ashtu si edhe në ditën e tij të fundit të jetës, ku u pa të lëvizte i pashqetësuar në qytet.

Për t’u kthyer në mbrëmje në banesën ku qëndronte, atë të xhaxhait të tij, Bernardit që mbante edhe emrin Spiro, një apartament pranë Poliklinikës në Vlorë.

Rreth orës 22:00, në lagjen ‘Hajro Çakërri’, Vlorë, në rrethana ende të paqarta, është qëlluar dyshohet me armë zjarri shtetasi Gëzim Sinomataj, 23 vjeç, banues në Vlorë, i cili për pasojë ka ndërruar jetë.

Shërbimet e Policisë kanë rrethuar zonën dhe janë ngritur pika kontrolli në hyrje dhe në dalje të qytetit, si dhe përgjatë rrugëve që lidhin njësitë administrative, me qëllim kapjen e autorëve.

Për policinë lokale vrasja e të riut ishte më shumë se mafioze.

Forma dhe mënyra se si 23-vjeçari u ekzekutua, linte pak dyshim për ta, se autorët ishin aty për t’i dhënë një mësim sipas tyre të merituar familjes Sinomataj.

Po ashtu për t’u treguar atyre se ata nuk ishin të paprekshëm dhe se mund t’i qëllonin edhe aty ku ata mendonin se ndiheshin më të sigurtë se kudo.

Pikërisht në banesë dhe në atë ambient, ku askush nuk do ta çonte mendimin se duhej të ruhej.

Por ajo që është e paqartë edhe sot, është nëse objektivi i vërtetë i shënjestrës së atentatorëve ishte pikërisht i riu Gëzim Sinomataj dhe një ndëshkim që ata donin t’i jepnin babait të tij nëpërmjet humbjes së të birit, apo xhaxhai i tij.

Vetë xhaxhai i viktimës, Bernard Sinomataj, i cili në atë moment ndodhej në banesë, i pyetur në polici ka treguar edhe momentet e fundit të nipit të tij.

Se çfarë ndodhi atë mbrëmje dhe si e gjeti të pajetë në ballkon me një plumb në kokë.

Bernard Sinomataj: Gëzim Sinomataj është nipi im. Pasi u kthye në Shqipëri për festat e fundvitit, ai ka qëndruar në shtëpinë time. Në mbrëmje ai doli të pinte një cigare. Vetëm pak minuta pasi ai kishte dalë në ballkon unë dëgjova një krismë. Kur unë dola e pashë atë të rënë në dysheme. Ai ishte goditur me një plumb në kokë.

Por a mund ta ngatërronin aq lehtësisht objektivin e tyre autorët?

Qoftë kjo për moshën e tij, por edhe për faktin që qitja u krye me një snajper me dylbi me rezolucion të lartë. Dhe nga një largësi e konsiderueshme. Por edhe për një tjetër arsye, aspak përjashtuese.

Për vetë faktin që viktima në ballë, aty ku edhe u qëllua, kishte dy nishane të dallueshme, të cilat nuk mundet të mos jenë pikasur nga qitësi.

Apo shkrepësi i mirëstërvitur i armës kishte marrë urdhër të qëllonte këdo që do të dilte në ballkon, qoftë ky edhe nipi, duke ditur se xhaxhai i tij ruhej me masa të forta sigurie?.

Një pistë kjo që asesi nuk mund të hidhet poshtë, duke ditur që xhaxhai i të riut lëvizte kryesisht me makinë të blinduar, dhe autorët mund ta kishin të vështirë ose thuaj të pamundur ta eliminonin gjatë lëvizjeve të tij në qytet.

Por e vetmja mënyrë për ta gjetur të papërgatitur mund të ishte dalja e tij në ballkonin e apartamentit.

Por që atë mbrëmje, ndoshta edhe për fatin e tij të keq, përkoi me daljen e të nipit.

Por a është xhaxhai Bernardi alias Spiro apo babai Sokoli i thirrur ndryshe me nofkën ‘Buzëderri’, shkaku pse Gëzim Sinomataj u ekzekutua këtë fillim janari?

Cilat janë telashet ku janë përfshirë të afërmit e viktimës dhe pse policia beson se rrethi i vërtetë i shënjestrës së qitësve në këtë krim tipik mafioz, ishte Bernard Sinomataj. Ose të paktën objektivi për të goditur vëllanë e tij që ndodhej në burg, Sokol Sinomataj.

Sipas burimeve policore të siguruara nga emisioni ‘Në Shënjestër’, Bernard Sinomataj, i cili mbante dokumente rumune, ishte në një përplasje të vazhdueshme me një tjetër personazh të rrezikshëm me rezidencë në Vlorë. Ky personazh është Inez Hajrulla… Një nga kontigjentët më të rrezikshëm të krimit në qytetin e Vlorës.

Por edhe Edison Harizaj, një nga kundërshtarët e përbetuar të Bernard Sinomataj. Harizaj që dyshohet se urdhëroi rrëmbimin dhe zhdukjen e dy miqve të vëllezërve Sinomataj, Albano Xhaferri dhe Elvis Palla (Troqe).

Shtetasit Albano Xhaferri dhe Elvis Palla (Troqe) sipas të dhënave rezultojnë se janë lidhje shoqërore e shtetasit Sokol Sinomataj, lindur dhe banues në lagjen ‘Hajro Çakërri’ në Vlorë, i dënuar për veprat penale të vrasjes me paramendim, si vjedhje me dhunë të kryera në kuadër të bandës së armatosur.

Sipas të dhënave ky shtetas aktualisht ndodhet jashtë shtetit, dhe konkretisht në Belgjikë së bashku me vëllain e tij Spiro Sinomataj, ku në këtë shtet kanë aktivitet kriminal në drejtim të narkotikëve.

Pra siç shikohet edhe në shkresën e cila i përket periudhës para se Sokol Sinomataj të ekstradohej nga Belgjika për në Shqipëri, policia ka informacion për aktivitetin e tij kriminal jashtë vendit, ashtu edhe të të vëllait Bernardit, që mban edhe emrin e ndryshuar Spiro.

Ndërkohë që dyshohet se Albano Xhaferri dhe Elvis Troqe, u morën peng dhe u zhdukën nga Edison Harizaj, pak kohë pasi ata ishin kthyer në Vlorë, pasi ky i fundit dyshonte se ata ishin lidhje e vëllezërve Sinomataj.

Nga informacionet e deritanishme dyshohet se shtetasi Albano Xhaferri është marrë peng për llogari të grupit të Selenicës, kjo pasi mund të ketë marrë pjesë në ngjarjen e datës 1 Tetor 2017, ku është tentuar për t’u vrarë me armë zjarri Ferdinand Llanaj, ky i fundit lidhje shoqërore e Edison Harizaj. Në bazë të dhënave të administruara, dyshohet se autorët e krimit, e kanë kryer këtë vepër penale me urdhër të shtetasit Edison Harizaj. Nga të dhënat e deritanishme, rezulton se shtetasi Elvis Palla (Troqe) është marrë dhe trasportuar në ambjentet e kompleksit ‘Oslo’, në lagjen ‘Uji i Ftohtë’. Dhe rrëmbimi i tij dyshohet të jetë kryer me urdhër po të Edison Harizaj.

Dokumentet sekrete, zbulohen përplasjet e forta të babait të viktimës me ‘Faqedjegurin’

Emisioni “Në shënjestër” trajtoi këtë të mërkurë atentatin me snajper në Vlorë, ku Gëzim Sinomataj, djali i një prej anëtareve të bandës së ‘Gaxhait’, i njohur me nofkën ‘Buzëderri’ u qëllua për vdekje në një distancë prej 75 metra.

Për herë të parë, u publikuan shkresa sekrete, ku flasin për përplasje të forta mes Sokol Sinomataj, babait të viktimës, Gëzim Sinomataj, më të fortin e Vlorës Edison Harizaj i njohur me nofkën ‘Faqedjeguri’.

Pas ekzekutimit të Harizajt në 2018 në Durrës frerët e grupit famëkeq i mori Inez Hajrulla, krahu i djathtë i ‘Faqedjegurit’.

Konflikti mes Inez Hajrulla dhe Bernard alias Spiro Sinomataj, ky i fundit xhaxhai i viktimës, dyshohet të jetë dhe pista kryesore e hetimit.

Pjesë nga dokumentari:

Por pas vrasjes së Edison Harizajt, në vitin 2018 në Durrës, frerët e grupit thuhet se i mori Inez Hajrulla, i cili vijoi përplasjen me Bernard Sinomataj. Hajrulla i cili u ka shpëtuar dy atentateve ndaj tij.

Fillimisht në vitin 2017, ku u vu në qendër të një shpërthimi me eksploziv, vendosur poshtë makinës së tij, ku u dëmtua rëndë në të dyja gjymtyrët.

Atentat që ndodhi në një nga lokalet që frekuentohej nga ‘I tmerrshmi’ i Vlorës në atë kohë, Edison Harizaj, dhe në vitin 2019, kur Inez Hajrulla, u qëllua teksa qëndronte në një kafene në kompleksin ‘Oslo’ në zonën e Lungomares, nga dy makina në lëvizje, të cilat derdhën drejt tij breshëri me plumba.

Por edhe që këtë herë ai mundi t’i shpëtojë një atentati të radhës.

Dosja Hetimore

Inez Hajrulla, i datëlindjes 1992, lindur dhe banues në lagjen ‘Hajro Çakërri’, ka qenë lidhje shoqërore e Edison Harizaj.

Për këtë shtetas ka patur të dhëna për aktivitet në krimet kundër personit dhe pasurisë.

Ai është arrestuar më datë 11 Shkurt 2013, pasi dyshohet se ka kryer vjedhje me dhunë, në një pike bastesh.

Si edhe më 20 Dhjetor 2016, pasi është kapur në flagrancë me armë pa leje.

Më datë 27.Nëntor 2017, në vendin e quajtur rruga ‘Sulejman Delvina’, Vlorë, ky shtetas është tentuar të vritet me eksploziv, pasi ka qenë duke drejtuar mjetin ‘Jeep’ me targa AA 298 SL, ku në këtë mjet është gjetur dhe një armë zjarri pistoletë, që e posedonte pa leje.

Ku nga shpërthimi mori dëmtime në të dyja këmbët.

Dy vite më vonë, në Maj të vitit 2019 në lagjen ‘Uji i Ftohtë’ në Vlorë, ky shtetas u qëllua me armë zjarri nga një automjet në lëvizje, teksa ishte ulur në një lokal.

Hajrulla i shpëtoi atentatit, por u plagos rastësisht shtetasi Dajko Cenodemaj, që po pinte kafe në Lungomare me disa miq. Autorët, pasi u larguan, dogjën automjetin në fshatin Babicë e Vogël.

Por për t’u kthyer te përplasja e tij me Bernard Sinomataj, policia ka dyshime të forta se ky i fundit kishte paguar vrasës me pagesë për të qëruar hesapet me Inez Hajrullan.

Këto dyshime lidhen edhe me arrestimin në muajin gusht të vitit 2023, në qytetin e Vlorës, të shtetasit Amarildo Nikolli, nga Shkodra, por që mendohet se kishte mbërritur në qytetin jugor, pikërisht për të vrarë me pagesë Inez Hajrullan. Vrasje për të cilën ai mendohet se ishte pajtuar nga Bernard Sinomataj.

Dhe që do ta kryente pranë kompleksit ‘Oslo’, aty ku Hajrulla pinte kafenë më së shumti.

Ky fakt u vërtetua edhe më shumë gjatë momentit të arrestimit të 35 vjeçarit, të cilit në momentin e ndalimit nga policia, iu gjet me vete në brez një pistoletë me silenciator.

Dosja Hetimore

Amarildo Nikolli (Xhanej) u arrestua në ambientet e një pastiçerie që ndodhet pranë kompleksit ‘Oslo’ në Vlorë, zonë kjo ku vepron grupi i Edison Harizajt.

Në momentin e arrestimit, në çantë iu gjetën një palë rroba të tjera, arma me silenciator, një kapuç dhe doreza plastike.

Sipas policisë, Amarildo Nikolli kishte marrë të gjitha të dhënat e duhura për Inez Hajrullan, krahun e djathtë të dikur kapobandës Edison Harizajt, apo njohur ndryshe si Edison ‘Faqedjeguri’, si dhe lëvizjet e tij në qytet.

Dhe mesa duket jo më kot ishte përzgjedhur si njeriu që do të kryente eleminimin e tij fizik.

Pasi porositësi i vrasjes së Hajrulla nuk kishte besim për të gjetur një likujdues të tillë, brenda qytetit. Pasi mund të ishte lehtësisht më i identifikueshëm nga shënjestra dhe njerëzit që i qëndronin pranë.

Dhe mesa duket Amarildo Nikolli (Xhanej) i plotësonte më së miri këto kritere. Kjo, jo vetëm pasi ishte i panjohur në qytetin e Vlorës, por kishte edhe një aktivitet të pasur kriminal jashtë vendit.

Dosja Hetimore

Amarildo Nikolli (Xhanej), rezulton me precedentë penalë në Itali. Ai është i përfshirë më herët në trafikun e drogës dhe dyshohet se paratë e krimit i investonte ne pasuri të paluajtshme.

35 vjeçari ra në prangat e policisë italiane në vitin 2011, pas një operacioni të organizuar nga autoritetet për të goditur bandën ku ai bënte pjesë.

Sipas hetimeve, shqiptarët ishin ngarkuar të furnizonin dhe importonin drogën direkt nga Shqipëria.

Po sipas organeve ligjzbatuese në vendin fqinj, Amarildo Nikolli (Xhanej), ishte pjesë e një grupi të strukturuar kriminal shqiptar. Këta të fundit paratë që fitonin i investonin në pasuri të patundshme si edhe në sende luksoze, ku dalloheshin për makinat e shtrenjta si edhe për jetën vanitoze që bënin.

Po për t’u kthyer edhe njëherë te atentati mafioz i mbrëmjes së datës 7 janar 2024, ku humbi jetën nipi i Bernard Sinomataj, rivalit të Inez Hajrulla, është me interes të ndjekim edhe itinerarin që ndoqi makina e vrasësve, gjatë largimit të tyre. Makinë e cila u gjet e djegur në lagjen ‘24 Maji’ të qytetit.

Ndërkohë që dëshmitarët rrëfyen për hetuesit se ata dëgjuan dy të shtëna, dhe më pas panë makinën e autorëve që të largohej me shpejtësi, nga vendi i ngjarjes.

Njoftimi i policisë

Forcat Shqiponja, Operacionale, Delta, dhe ato Kombëtare të Sigurisë janë në ndjekje të autorëve, të ngjarjes ku mbeti i vrarë me armë zjarri shtetasi Gëzim Sinomataj, 23 vjeç.

Autorët dyshohet se kanë braktisur mjetin tip ‘BMË’, në lagjen ‘24 Maji’, duke e djegur dhe janë larguar duke përfituar nga errësira.

Sipas grupit hetues makina që u përdor në vrasjen e Gëzim Sinomataj, u gjet e djegur 200 metra larg nga stacioni i Trenit, në afërsi të lagjes ‘Çole’.

Por ndjekja e gjurmëve të makinës së krimit, çoi hetuesit edhe në zbulimin se ky automjet ishte raportuar i humbur vetëm tri muaj para se të zhvendosej në Vlorë dhe të ishte në funksion të skemës së krimit që i mori jetën 23 vjeçarit

Dosja Hetimore

Nga hetimet ka rezultuar se automjeti i përdorur nga ekzekutorët e 23 vjeçarit, Gëzim Sinomataj, mbrëmjen e datës 7 Janar 2024, në orën 21.29, është një BMË X5.

Ky automjet rezulton se është vjedhur në qytetin e Shkodrës në muajin tetor të vitit 2023. Dhe se targat e automjetit kanë qenë të dubluara.

Por pse grupi hetues ka dyshime se vrasja e të riut Gëzim Sinomataj, është e lidhur me grupin e Edison Harizaj, i njohur me nofkën Edison ‘Faqedjeguri’ dhe më konkretisht me ekzekutimin e tij në vitin 2018, në qytetin e Durrësit?

Për të hedhur dritë mbi këto dyshime, emisioni ‘Në Shënjestër’ ka siguruar dokumente, të klasifikuara ‘Top Secret’, të cilat tregojnë se si Bernard Sinomataj, xhaxhai i viktimës Gëzim Sinomataj, dhe babai i këtij të fundit, Sokoli, i njohur me nofkën ‘Buzëderri’, janë mbajtur në përgjim nga policia. Ata kanë qenë ndër të dyshuarit kryesorë për atentatin ndaj Edison Harizaj.

I njohur për pamëshirën se si ai ekzekutonte kundërshtarët e tij.

Po kështu në përgjim krahas dy vëllezërve Sinomataj, Bernardit dhe Sokolit, u mbajt edhe Armando Sulejmani, i njohur me nofkën ‘Çipuri’.

Një tjetër personazh i njohur i krimit në Vlorë, të cilit në shkurt 2019, iu bë një atentat ku mbetën të vrarë kunati i tij dhe një shok i tyre i përbashkët.

Ndërsa vetë ‘Çipuri’ mbeti i plagosur rëndë në pritën e organizuar pranë ‘Ujit të Ftohtë’ në qytet, ku u përdorën dy kallashnikovë.

Dosja Hetimore

Më 4 Dhjetor 2019, përmes një shkrese sekret Prokuroria e Durrësit, iu drejtua kompanisë celulare dhe kërkoi të dhënat për komunikimet e disa personave.

Konkretisht, u kërkuan tabulatet e thirrjeve hyrëse dhe dalëse, si dhe mesazhet e shkëmbyera nga data 1 Nëntor 2018 deri më datë 8 Nëntor 2018.

Të dhënat për vendndodhjen e celularit, emrin e qelizës, gjatësisë dhe gjerësisë gjeografike, për të njëjtën periudhë.

Lista kryesohej nga emri i Fatmir Myfit Hyseni (Musai) lindur dhe banues në Vlorë, i datëlindjes 29 Korrik 1977, ndërsa pasohej nga Qamil Shurdhi, Spiro (Bernard) Sinomataj, Sokol Sinomataj, Armando Sulejmani i njohur me nofkën ‘Çipuri’, Eljus Thartori dhe Ermaldo Brahimaj.