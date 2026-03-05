Policia e Vlorës ka finalizuar me sukses një operacion për ndalimin e një personi të kërkuar, duke vënë në pranga një 37-vjeçar i cili akuzohet për shkatërrim të pronës me zjarr.
Ngjarja që çoi në këtë arrestim zë fill në orët e para të mëngjesit të datës 11 nëntor 2025, kur në lagjen “28 Nëntori” të qytetit bregdetar u dogj kati i parë i një subjekti privat.
Pas një hetimi intensiv disamujor, ku u përdorën edhe metoda speciale, specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Vlorës arritën të dokumentonin me prova autorësinë e shtetasit me iniciale B.B.
Lokalizimi dhe kapja e tij u bënë të mundura falë një bashkëpunimi të ngushtë me Komisariatin e Policisë nr. 6 në Tiranë, duke ekzekutuar kështu masën e sigurisë “Arrest në burg” të caktuar nga Gjykata e Vlorës në janar të këtij viti.
