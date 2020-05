“BalkanWeb” ka nxjerr përgjimet e bisedave mes babait dhe vajzës së tij, në Maliq të Korçës, teksa i ati 37 vjeç i kërkon të kryejnë marrëdhënie seksuale të bijës 18 vjeçe. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në fshatin Vloçisht të Maliqi, ndërsa në përgjimet tronditëse i ati i thotë të bijës se nuk i komandon dot ndjenjat për të dhe se askush nuk do ta marrë vesh, nëse ndodh gjë.

Babai: Vetëm 1 here, do ndihesh mirë.

Vajza: Ti je babai im

Babai: Dakord që jam babai yt, po kjo eshte ndjenje

Vajza: Neser flasim

Babai: E di me babi e di, flasim kur të duash, por këto janë ndjena, ndjenjat nuk komandohen.

Vajza: Ndjenjat do ti komandosh aty ku duhen jo aty ku nk duhen.

Babai: …..

Vajza: Nuk duhet te flasësh me mua për budallëqe

Babai: Jo nuk është nuk është gjë e zotit ajo

Vajza: Edhe clidhje ka me mua?

Babai: Jo nuk ka lidhje, por që ta dish

Vajza: Mos fol budallëqe ik fli gjumë

Babai: Vetëm një herë

Vajza: Po ti je babai im

Babai: E di, por është ndjenjë

Vajza: Je në vete o ba, po më ke evlat, je në terezi?

Babai: Ndjenjat nk komandohen, pastaj kush do e marrë vesh?

/e.rr