Janë zbardhur emrat në garë për postet drejtuese në PD.
Në garë për sekretarin e Përgjithshëm janë Noka e Korreshi ndërsa për nënkryetar garojnë Këlliçi, Boçi, Xhonatan Pano, Nikola Kedhi, Besa Manaj e Erisa Bajaziti. Më herët ish-kandidatja për deputete
Gara për nënkryetar të PD-së
Nënkryetar
Belind Këlliçi
Luçiano Boçi
Nënkryetar
Jonathan Pano
Nikola Kedhi
Nënkryetar
Besa Manaj
Erisa Bajaziti
Gara për Komisionin e Apelimit:
(Zgjidhen vetëm 5 emra)
Adriana Kalaja
Ankelita Çela
Arsen Dushku
Besart Logu
Çajup Shehaj
Gentian Koçi
Lukas Heidorn
Mark Lleshi
Shaqir Manjani
Suina Asllanaj
Gara për Sekretariatin e Partisë Demokratike:
Sekretar i Përgjithshëm
Flamur Noka
Saimir Korreshi
Sekretar për Organizimin
Agron Loka
Klevis Balliu
Sekretar për Digjitalizimin
Etion Kapedani
Renald Rista
Sekretar për Burimet Njerëzore
Andi Mustafaj
Mario Runa
Sekretar për Infrastrukturën dhe Territorin
Gentian Kaprata
Maksim Kola
Sekretar për Çështjet Ligjore dhe Zgjedhore
Arlind Ahmetaj
Marash Logu
Sekretar për Çështjet e Pronave dhe Luftën kundër Korrupsionit
Endira Bushati
Ledina Mandija
Sekretar për Marrëdhëniet me Publikun
Denisa Kele
Viola Kapedani
Sekretar për të Drejtat e Njeriut
Françi Nuri
Ledio Nuraj
Sekretar për Organizatat Partnere dhe Shoqërinë Civile
Eva Metaj
Malvina Lika
Sekretar për të Përndjekurit Politikë
Lorenc Luka
Shkëlqim Lepenica
Sekretar për Integrimin Europian
Fjoralba Dizdari
Silva Hasaj
Sekretar për Pushtetin Lokal
Agron Haxhimali
Ylli Asllani
Sekretar për Emigracionin dhe Diasporën
Ethem Aga
Petrit Tafaj
Sekretar për Aksionin Qytetar
Erges Eskiu
Jurgen Spaho
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