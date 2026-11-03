Detaje të reja kanë dalë në dritë nga ngjarja e rëndë në qytetin Chiari të Italisë, ku 21-vjeçari shqiptar Eduart Xhani dyshohet se vrau me thikë nënën e tij, 39-vjeçaren Meleqe Lusha, brenda banesës së tyre.
Ngjarja ka tronditur komunitetin lokal, ndërsa autoritetet vijojnë hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe motivet e krimit. Sipas rindërtimit paraprak të ngjarjes, krimi ndodhi gjatë natës në banesën e familjes, në rrugën Tagliata. Pas ngjarjes, i riu u largua nga vendi, por më vonë u vetëdorëzua te Karabinierët në Kremona.
Kryetari i bashkisë së Chiarit, Gabriele Zotti, ka shprehur tronditjen e komunitetit, duke theksuar se lajmi ka prekur jo vetëm njerëzit që e njihnin familjen, por të gjithë qytetin.
“Komuniteti u trondit sot nga ky lajm, nga kjo ngjarje tragjike që ka prekur të gjithë qytetarët. Është një lajm që ka goditur jo vetëm ata që e njihnin familjen për shkak të fqinjësisë, lidhjeve familjare apo miqësisë, por të gjithë qytetin”, deklaroi kryebashkiaku.
Në rrëfimin e kryebashkiakut, familja përshkruhet si një familje punëtore dhe e integruar në jetën e qytetit. Sipas tij, Meleqe Lusha ishte ndarë nga bashkëshorti kur djali ishte ende i vogël dhe ishte kujdesur vetë për rritjen e tij, duke përballuar sakrificat dhe përgjegjësitë e prindërimit.
Ajo kishte pasur mbështetjen e katër vëllezërve të saj, të cilët punonin në sektorin e ndërtimit dhe njiheshin në qytet. Edhe vetë 39-vjeçarja ishte një grua punëtore. Ajo punonte në Spitalin Civil të Breshias, ku përditë përballej me angazhimet dhe sakrificat e punës.
Sipas kryetarit të bashkisë, Eduart Xhani ishte rritur në Chiari, ku kishte ndjekur edhe shkollimin, nga arsimi fillor deri në atë të mesëm. Ai theksoi se deri më tani i riu nuk ishte shënuar për probleme apo shqetësime të veçanta.
“Është një djalë që deri më sot nuk ishte raportuar për probleme dhe nuk kishte shkaktuar shqetësime. Kjo e bën edhe më të vështirë të kuptohet se çfarë mund të ketë ndodhur dhe çfarë e ka çuar drejt dhunës gjatë natës së kaluar”, u shpreh Zotti.
Kryebashkiaku nënvizoi se hetuesit dhe organet e drejtësisë duhet të kryejnë punën e tyre për të përcaktuar me saktësi shkaqet e kësaj tragjedie.
“Le të bëjmë që drejtësia të kryejë punën e saj dhe të përcaktojë shkaqet që mund të kenë çuar në këtë ngjarje të dhunshme. Por si komunitet, të gjithë duhet t’i bëjmë vetes disa pyetje”, deklaroi ai.
Në përfundim, Zotti u shpreh se qyteti vijon të jetë i tronditur nga një ngjarje që, sipas hetimeve paraprake, përfshin dhunën e një djali ndaj nënës së tij.
“Përballemi me një akt dhune të ushtruar nga djali ndaj nënës, siç rezulton nga rindërtimet e para të ngjarjes. Përballë një tragjedie kaq të vështirë për t’u kuptuar, Chiari po pyet veten se si mundi të ndodhte kjo”, përfundoi kryebashkiaku.
Ndërkohë, hetimet vijojnë për të zbardhur motivet dhe të gjitha rrethanat e vrasjes.
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