Zbardhen detaje të reja nga aksidenti tragjik në autostradën Tiranë–Durrës.
Sipas informacioneve të siguruara nga A2 CNN, një nga personat që ka humbur jetën është shoferi i furgonit, ndërsa viktima tjetër është një pasagjer.
Furgoni i përfshirë në aksident i përket linjës së Beratit dhe po udhëtonte nga Berati drejt Tiranës.
Si pasojë e aksidentit, 15 persona kanë mbetur të plagosur dhe janë transportuar në spital për të marrë ndihmën mjekësore. Disa prej tyre raportohet se ndodhen në gjendje të rëndë.
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