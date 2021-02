Klan News ka zbardhur detaje nga eksperimeti hetimor që do të bëj gjykata e Apelit për çështjen e Ergys Kolaverit, i cili dyshohet se tentoi të vriste me snajper në burgun e Vaçarrit Gazmir Dacin. Kjo ngjarje ka ndodhur në vitin 2016.

Pas rihapjes pjesërisht të hetimeve, Apeli u kërkoi ekspretëve që të bëjnë një eksperimet për të matur kohën që i ishte dashur të dyshuarit Kolaveri për të lëvizuar nga Vaçarri në Kamëz tek shtëpia e tij. Në dokumentin e siguruar nga Klan News thuhet se ekspertët kanë kërkuar që të përdorin makinën e sekuestruar të autorit të dyshuar. Por në rast se ajo nuk është funksionale, ata do të gjejnë një makinë tjetër që është e ngjashme me automjetin e Kolaverit dhe që ka të njëjtën fuqi motorike.

Gjithashtu ekspertët do të kenë parasysh edhe moshën në të cilën ka qenë Ergys Kolaveri në atë kohë dhe kushtet atmosferike. Ndërsa për rikqyrjen e pamjeve filmike të sekuestruara për ngjarjen, specialistët kanë kërkuar 20 ditë kohë për të dalë në një konkluzion përfundimtar. Gjithashtu, gjykata ka kërkuar që të identifikohën dhe të merren në pyetje të gjithë të burgosurit që kanë qenë në ajrim ditën e ngjarjes.

Po ashtu do t’u merren deklarime personave që kanë dijeni dhe mund të ndihmojnë gjykatën për të marrë një vendim. Ergys Kolaveri u dënua me 20 vite burg në shkallë të parë. Ai është nën masën e sigurisë arrest në shtëpi dhe mbikqyret elektroniksht. Gjithashtu efektivë të policisë mbajnë nën mbikqyrje shtëpinë e tij për shkak të përplasjeve me fisin Daci.

Hasmëria mes dy fiseve ka nisur që në 2015 në Francë për tu zhvendosur më pas në vendin tonë. Dy vëllezrit e Ergys Kolaverit kanë rrahur në Francë, Elson Dacin, vëllain e Gazmirit. Ky i fundit në 2015 vrau Valmir Kolaverin dhe la të paralizuar vëllain tjetër Robert Kolaverin.

Gazmir Daci po vuan dënimin me 35 vite burg.

