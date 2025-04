Janë zbardhur detaje të reja lidhur me operacionin e zhvilluar në orët e para të mëngjesit të sotëm në pothuaj gjithë Italinë, për ekzekutimin e 45 urdhër arresteve ndaj shtetasve italianë, shqiptarë dhe afrikano-veriorë, pjesë e organizatave mafioze të trafikut ndërkombëtar të drogës nga Amerika Latine, Afrika e Veriut dhe Holanda. Nga hetimet u zbulua se dy grupet kishin në dispozicion armë dhe menaxhonin biznesin e tyre duke u mbështetur në komunikime të koduara dhe mbështetje nga organizatat më të njohura mafioze.

Janë ekzekutuar 45 masa paraprake në të gjithë Italinë, nga të cilat 30 me burg, 12 në arrest shtëpie dhe 3 me detyrim qëndrimi në shtëpi ndaj shtetasve italianë, shqiptarë dhe afrikano-veriorë me banim në provincat e Brescia, Reggio Calabria, Catanzaro, Napoli, Palermo, Romë, Milano, Foggia, Cosenza, Ragusa, Trapani, Mantua, Kremona, Pavia, Chieti, Bolzano dhe Biella.

Të dyshuarit akuzohen se janë përgjegjës për trafikun ndërkombëtar të drogës nga Amerika e Jugut, Afrika e Veriut dhe Holanda. Operacioni u koordinua nga Drejtoria Anti-Mafia e Qarkut Brescia dhe hetimet u kryen me Shërbimin Qendror Operativ (SCO).

Grupi i parë kriminal në provincën e Brescias menaxhonte trafik ndërkombëtar droge duke importuar kokainë nga Kolumbia me bashkëpunimin e një kontakti lokal të lidhur me “Clan del Golfo”, një organizatë kriminale kolumbiane. Në vend të kësaj, hashashi mbërriti nga Maroku, duke kaluar nëpër Spanjë, ku kishte gjetur strehë një nga të arratisurit.

Grupi i dytë kriminal kishte lidhje familjare me familjet e fuqishme Ndrangheta Nirta dhe Strangio di San Luca, si dhe me bashkëpunëtorë shqiptarë. Ata kishin krijuar selinë e tyre në Gussago, në provincën e Brescias, duke e shndërruar atë në një qendër magazinimi të barnave që vijnë nga jashtë, të destinuara për shpërndarje në të gjithë vendin.

Gjatë hetimeve të nisura në vitin 2022 dhe me gjithsej 87 të dyshuar, u arrestuan në flagrancë 19 persona dhe u sekuestruan rreth 135 kilogramë kokainë, 90 kilogramë hashash dhe 3 kilogramë marijuanë, si dhe 2 pistoleta revole të kalibrit, 45 me numër serial. Në përgjithësi, u vërtetua trafikimi i rreth 2.0000 kilogramë kokainë, 1.500 kilogramë hashash dhe 700 kilogramë marijuanë.

Droga, e transportuar në rrugë detare dhe rrugore, duke përfshirë edhe kompani, u gjet në banesa, makina, në një rast brenda një prej tankeve të një kamioni të artikuluar për transportin e qumështit dhe në një rrethanë tjetër në një gurore në provincën e Leçes.

Në prill të vitit 2023, në fshatin e provincës Reggio Calabria u zbulua dhe sekuestrua një rafineri klandestine për prerjen dhe paketimin e kokainës, aktivitet që u krye nga shtetas kolumbianë, të cilët mbërritën posaçërisht dhe të pajisur me një recetë të dedikuar për të garantuar cilësinë e përpunimit të lëndës së pastër. Me këtë rast, përveç arrestimit në flagrancë të një shtetasi kolumbian dhe një italiani, u gjetën dhe sekuestruan rreth 34 kilogramë kokainë me logot “888”, “Cartier” dhe me ikonën e putrës dhe rreth 11 kilogramë prerës.