Të tjera detaje dalin në dritë nga mbledhja informale me dyer të mbyllura e qeverisë, që po mbahet sot në Shëngjin.

Gazetari Ergys Gjençaj në një lidhje live për News24 tha se i pari ka qenë Rama që i foli në mbledhje, ndërsa pas tij ishte Blendi Klosi, që foli për riorganizimin e PS apo dhe Çuçi që foli për sfidat që maxhoranca ka në Kuvend.

“Po kalohet në skaner puna e ministrive, ministrave dhe kabinetit qeveritar. Mbledhja nisi me një fjalë nga zoti Rama, më pas nga Klosi sa i përket riorganizimit të PS.

Më pas Çuçi foli për sfidat që ka PS në Kuvendin e Shqipërisë. Tani është radha e një pushimi dreke dhe më pas do të pasojë me diskutime të tjera për sfidat dhe prioritetet për këtë vit të ri që ka nisur. Do të ketë diskutime nga ana e kabinetit qeveritar.

“Viti 2024 është në vit me rëndësi për maxhorancën socialiste pasi është një vit para zgjedhjeve parlamentar. Vetëm në rastin nëse do të kemi zgjedhje të parakohshme, por Rama e ka përjashtuar si mundësi. Në 30 dhjetor Rama është shprehur i kënaqur sa i përket zhvillimeve ekonomikë apo dhe sektorëve të sigurisë.”, tha gazetari Gjençaj në lidhjen live.

