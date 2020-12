Qyteti i Lezhës nuk ka gjetur qetësi ditën e djeshme, pasi brenda disa orësh janë shënuar dy atentate, fatmirësisht pa viktima.

Rreth orës 18:00, në aksin rrugor Lezhë-Milot Policia ka marrë njoftimin se është qëlluar me armë në drejtim të një personi. I plagosur ka mbetur shtetasi Aleksandër Deda, 42 vjeç, i njohur ndryshe edhe si “Leksi i druve”.

Ditën e sotme pritet që të japë dëshminë e tij Aleksandër Deda për të zbardhur ngjarjen e plotë që i ndodhi mbrëmjen e djeshme në qytetin e Lezhës.

Deda u godit me plumba në gjoks nga disa persona ende të paindetifikuar. Ndërkohë policia ka shoqëruar në komisariat disa shtetas të cilët mund të kenë pasur gisht në këtë ngjarje.

Sipas informacioneve të dhëna nga uniformat blu në Policinë e Lezhës, mësohet se autorët që tentuan të vrisnin 42-vjeçarin kanë qenë dy, ndërsa dështuan në ekzekutimin e objektivit të tyre.

Ngjarja ndodhi pasditen e djeshme në autostradën Lezhë-Laç, ku një makinë tip “Audi”, i është afruar asaj të biznmenit dhe ka qëlluar me breshëri ndaj tij. Teksa sulmohej me plumba, 42-vjeçari ka manovruar mjetin, por nuk ka shpëtuar pa marrë një plumb në gjoks. Edhe pse i plagosur, i riu ka vazhduar t’i japë mjetit duke shkuar vetë në spitalin rajonal. Por për shkak të gjendjes së tij të rënduar është dërguar me urgjencë në spitalin e Traumës në Tiranë.

Për zbardhjen e kësaj ngjarjeje, Policia e Lezhës po heton të shkuarën e 42-vjeçarit jashtë Shqipërisë, ku edhe ka jetuar për shumë vite.

Ndërkohë, në vendin ku ndodhi ngjarja burimet thanë se nuk ka pasur ndonjë person tjetër të pranishëm. Ata thanë se do të mblidhen të gjitha pamjet e sigurisë që mund të gjenden në bizneset që ndodhen në zonën e ngjarjes, çka mund të ndihmojnë në identifikimin e autorëve.

g.kosovari