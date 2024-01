Nga Frrok Çupi

Pasardhësi dhe ‘vrasësi’ i padronit- siç po e quajnë shumëkush ‘vrasës i babait politik’- foli të kundërtën e asaj që do të kishte thënë perandoresha e Persianëve qysh katër a pesë shekuj para Krishtit.

Më në fund Lulzim Basha, kryetar i PD, foli; foli dje. Kur po mbusheshin nëntë muaj qëkurse nuk kishte folur, të gjithë i drejtuan sytë andej nga ai, si njerëzit në shkretëtirë që presin shiun. Edhe Zarathustra kishte lidhje me hyjnitë qiellore.

Por shefi i Partisë më të madhe në opozitë i zhgënjeu të gjithë ata që prisnin. U shfaq si hyjnia perse Zarathustra, por tha të kundërtën.

Filozofi i ndritur Niçe e kishte krijuar Zarathustrën, ose e kishte zgjedhur mes hyjnive, si në një teatër të lashtë. Hyjnia do të zbriste në tokë mes njerëzish dhe do t’u kumtonte:

-Mos e prisni Zotin. Zoti ka vdekur. Mbinjeriu, mishërimi njerëzor i hyjnores, është pasardhësi i tij.

Niçe deshte t’u thoshte njerëzve se kuptimi dhe e vërteta e jetës nuk duhet kërkuar në devocionet ndaj dikujt apo në nënshtrimet- aq më keq, por në forcën e jetës së plotfuqishme, pasionante, kaotike dhe të lirë.

Zarathustra do të fliste që atëherë si të ishte këtu në Tiranë (jo në Teheran), zbritur fshehurazi në një rrugicë ku dikush (padroni) ka hipur në katin e tetë në një pullaz dhe del një herë në ditë për t’u hedhur ca grimca djathi atyre që përkulen atje poshtë e shikojnë çfarë po bie nga lart.

Ajo zbriti e tha: ‘Mos e prisni zotin, zoti ka vdekur’, me qëllim që njerëzit të mos humbnin kohë. Ndërsa Lulzim Basha, kryetar i PD i tha ‘popullsisë’ së vet demokratike që të ndjekin- si vetë ai- rrugën e Sali Berishës, tashmë i kthyer në një hije të rreme që hedh ‘copa djathi’ për mijtë poshtë pullazit.

Luli i njohu ‘kontributet’ dhe njëkohësisht lavdëroi ‘trashëgiminë’ e Berishës. Madje luftoi kundërshtarët brenda radhëve pse ata nuk e ruajnë trashëgiminë, por ‘unë e ruaj trashëgiminë e Berishës’.

I habiti të gjithë. Edhe sikur vetë Zarathustra të kishte zbritur e të lavdëronte ‘të Ligën’ mes njerëzve, njerëzit do ta kishin marrë me gurë. Lulzim Basha ishte ngjitur në fronin ‘persian’ të hyjnores, pikërisht pse kishte guxuar e kishte nxjerrë Berishën jashtë ‘Parlamentit të PD’. Atëherë u tha se ‘Shtetet e Bashkuara i dhanë urdhër: ‘Do ta nxjerrësh atë apo do të dilni së bashku!’. Në saje të kësaj ‘trimërie’ sot Basha ndodhet në krye të PD.

Dje, teksa fliste, doli e kundërta. Doli se ‘duhet ruajtur trashëgimia’ e Berishës. Trashëgimia e Berishës do të thotë korrupsion, krime kundër njeriut, vrasje shtetërore e qytetarëve protestues, djegie e njerëzve për interes të ekonomisë së familjes, luftë civile, konflikt mes krahinave, përçarje, intriga, minim i demokracisë… Uuuh, sa e gjatë është trashëgimia e Berishës, që Basha bëri thirrje ‘të ruhet’.

Prandaj Drejtësia po e vë në bankën e të akuzuarit.

Dje ’Zarathustra’ harroi për cilin mesazh kishte zbritur, për atë që ‘Zoti vdiq’, apo për mesazhin ‘Jam edhe unë me zotin… Berisha!’.

Nesër e pasnesër mund të pyesin çfarë ndodhi? Ndodhi ajo që kishte ndodhur dje. Po vjen 21 Janari i vrasjes shtetërore të katër dëshmorëve në oborrin e qeverisë Berisha, dhe u gjëmojnë kambana brenda kafkës së kokës. Aty ishin të dy bashkë, te gryka e armës…, tani siç Basha nuk kallëzon Berishën, as Berisha nuk kallëzon Bashën.

Nuk është faji i Zarathustrës nga Irani, por i një zakoni të vjetër shqiptar të ‘fishekut në pajë’.