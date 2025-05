Shefi i misionit të vëzhguesve të OSBE/ ODIHR, Lamberto Zannier ndoqi nga afër procesin zgjedhor për zgjedhjet parlamentare në një qendër në njësinë numër 10 në Tiranë, aty ku votimi kryhet në mënyrë elektronike.

Në një prononcim për mediat Zanier tha se pas vëzhgimit të këtij procesi, misioni i vëzhguesve ndërkombëtarë do të japë vlerësimin të hënën me anë të një raporti paraprak mbi ecurinë e zgjedhjeve.

“Ne jemi këtu për të vëzhguar procesin zgjedhor dhe për të vëzhguar se këto zgjedhje janë në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe me angazhimin e Shqipërisë drejt BE-së. Si OSBE-ODIHR, ne kemi 240 vëzhgues, por gjithashtu ka edhe të tjerë që janë nga vendet anëtare të BE dhe nga Këshilli i Evropës, Parlamenti Evropian. Dita e zgjedhjeve është e dukshme e vëzhgimit, por ne jemi këtu që nga fundi i Marsit. Sigurisht ne kemi vëzhguar edhe fushatën zgjedhore dhe sot është pika e fundit edhe nesër do të kemi një konferencëe për shtyp mbi raportin paraprak mbi procesin zgjedhor”, shprehet Lamberto Zannier, kreu i Misionit Vëzhgues të OSBE/ODIHR.

Procesi zgjedhor nuk u la jashtë vëmendjes as nga ambasadori i BE-së, Silvio Gonzato. Nga Durrësi, ku ndoqi ecurine e votimit në qendrën e votimit, Gonzato tha se këto janë zgjedhjet e para pas hapjes së negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Europian.

“Ecuria e zgjedhjeve ka të bëjë me shtetin e së drejtës dhe standardet demokratike dhe që respektimi dhe plotësimi i tyre të jetë i plotë. Dilni dhe votoni sepse vota juaj është e shumë e rëndësishme për demokracinë, por edhe për ecurinë e Shqipërisë drejt anëtarësimit të saj drejt Bashkimit Evropian”, shprehet Silvio Gonzato, ambasador i BE-së në Shqipëri.

Gonzato bëri të ditur se edhe ambasadorë të tjerë të shteteve anëtare të BE-së kanë dalë për të vëzhguar procesin zgjedhore, jo vetëm në Tiranë, por edhe në disa qytete të tjera të Shqipërisë.