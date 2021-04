Ambasadorja Yuri Kim dhe kryekomisioneri Ilirjan Celibashi kanë shkuar në njësinë numër pesë në shkollën “Vasil Shanto” për të para nga afër procesin e numërimit.

Ambasadorja dhe Celibashi kanë detyruar komisionerët që të heqin bluzat me numrin 9 që i kishin të veshura.

“Ndërroni bluzat. Nëse nuk keni veshje të tjera me vete, mund të vishni mbrapsht bluzat tuaja” u shpreh ambasadorja amerikane, ndërsa siguroi se do të jetë me ta derisa sa të nisë procesi i numërimit.

Kujtojmë se procesi i votimit është mbyllur në orën 19:00 dhe ndërkohë pritet të nis kudo numërimi i fletave në të gjitha qarqet./ b.h