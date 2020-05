Ambasadorja Amerikane Juri Kim, do të zhvillojë një takim sot me Kryetarin e Partisë Demokratike, Lulzim Basha. Duke iu referuar burimeve nga PD bëhet me dije se takimi pritet të zhvillohet rreth orës 14:30, në Selinë e PD.

Kujtojmë se ambasadorja amerikane ka zhvilluar një sërë takimesh prej një jave duke dalë edhe me deklarata të forta për reformën në drejtësi. Ambasada e SHBA ka bërë sërish apel sot që reforma në drejtësi të ecë përpara, hap pas hapi.

