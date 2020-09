Ambasadorja e SHBA-së ka dërguar një mesazh mbrëmjen e sotme, mbi ngritjen e Gjykatës Kushtetuese.

Nëpërmjet një postimi në Twitter, ku shpërndan fjalën e Gramoz Ruçit për KED dhe Gjykatën Kushtetuese, Yuri Kim shkruan se kjo Gjykatë duhet të ngrihet deri në fund të këtij viti.

Postimi i Yuri Kim:

“Ne jemi dakord! Gjykata Kushtetuese duhet të funksionojë deri në fund të vitit”, shkruan Yuri Kim, krahas fjalës së Gramoz Ruçit.

We agree. The Constitutional Court must be up and running by the end of the year.https://t.co/p2o6j6c8Ov via @a2_news

— Ambassador Yuri Kim (@USAmbAlbania) September 9, 2020