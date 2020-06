Ambasadorja Kim pranoi se ishte dakord me kryeministrin Rama kur tha se marrëveshja e 5 qershorit, ishte e fundit që arrihej nga politika shqiptare në zyrat e ambasadave të huaja.

“Mendoj se ka të drejtë. Pse duhet që politikanët shqiptarë të mblidhen në një ambasadë të huaj, qoftë edhe ajo amerikane…

Mendoj që si aleate në NATO dhe si vend aspirant për në BE, udhëheqësit shqiptarë duhet të mësohen të flasin me njëri-tjetrin dhe të bëjnë kompromise apo jo?”, tha Kim në një intervistë ekskluzive në A2.

“Siç po zbuloj, kompromis është një fjalë e pisët në Shqipëri, por në fakt është kyçe për demokracinë. Është përbërësi magjik që i duhet çdo demokracie.

Nëse do 100% të asaj që do ti dhe i mohon tjetrit çdo plus të mundshëm, atëherë nuk është demokraci, është diçka tjetër. Duhet të jetë një proces ku merr dhe jep dhe do të thotë që ndonjëherë të duhet të kënaqesh me diçka që është mjaftueshëm e mirë dhe jo plotësisht e përsosur”. A2