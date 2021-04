Ambasadorja e SHBA në Shqipëri, Yuri Kim, ka vizituar dy qytete, Vlorën e Fierin.

“Shijen” të vizitës në këto qytete, ajo e ka pasqyruar edhe përmes rrjeteve sociale, ku ka ndarë foto nga takimet me banorët e komuniteteve atje.

Ambasadorja Kim shprehet se ndihet mirë që SHBA ka rinovuar një klinikë në Risili, në të cilën kurohen banorët e fshatit. Gjithashtu thekson, se përshtypje pozitive, i lanë edhe takimet me të rinjtë, të cilët për herë të parë do të votojnë në zgjedhjet e prillit.

Njoftimi i Ambasdës Amerikane:

| “Vizitë frymëzuese në Vlorë, Risili & Fieri. Drejtuesit e shoqërisë civile më thanë se si ata kishin kapërcyer sfidat e Covid-it për të vijuar punën e tyre. Pashë se si SHBA po ndihmojnë për të rinovuar një klinikë në Risili, në mënyrë që banorët e fshatit të kenë kujdes shëndetësor.

Më lanë shumë përshtypje të rinjtë të cilët diskutuan se si planifikojnë të ushtrojnë të drejtën për të votuar për herë të parë në jetën e tyre, cilat janë shqetësimet e tyre dhe çfarë shpresojnë për të ardhmen e vendit të tyre. Sa më shumë vende të vizitoj, sa më shumë njerëz që takoj, aq më shumë e “! Ambasadorja e SHBA Yuri Kim

