Yuri Kim, i bën homazh Krujës dhe Skënderbeut përmes vargjeve të Henry Wadsworth Longfellow

Përmes një poezie të botuar në vitin 1873 nga poeti i shquar amerikan, Henry Wadsworth Longfelloë, ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Yuri Kim ka postuar foto nga vizita e saj në qytetin e Krujës duke i bërë homazh këtij qyteti dhe Heroit tonë Kombëtar, Gjergj Kastriot Skënderbeu.

“Kthimi i Skënderbeut në Krujë” është poezia e poetit Longfellow. “. Vargjet e zgjedhura nga ambasadorja Kim: Dhe me zemrën plot gëzim; Kapërceu lumin Drin; Dhe u-gdhi e n’agullim; Pa kështjellën Ak-Hissar*; Krujën, ah atë qytet; Rreth me mur e me hendek, tek u-lint e tek u-rrit; Yll mëngjezi mi të ndrit.