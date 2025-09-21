Dhoma e Përfaqësuesve në SHBA i ka kushtuar një seancë të veçantë diplomates së njohur Yuri Kim, e cila pas gati tre dekadash karriere në shërbim të diplomacisë amerikane, ka dalë në pension.
Kongresmeni James C. Moylan nga Guam, vendlindja e Kim, e përshkroi atë si një shembull të integritetit, guximit dhe përkushtimit. “Ajo ka qenë mentore, model dhe shërbyese publike e palëkundur që ka dhënë gjithçka çdo ditë. Trashëgimia e saj nuk është vetëm në politikën e jashtme, por edhe tek njerëzit që ka frymëzuar dhe urat që ka ndërtuar,” – u shpreh Moylan.
Karriera e Yuri Kim përfshiu poste kyçe në ambasadat amerikane në Turqi, Irak, Japoni dhe Kinë, si dhe rol udhëheqës në politikën ndaj Koresë së Veriut. Ajo shërbeu si asistente speciale e ish-sekretarit të Shtetit Colin Powell, duke qenë një nga figurat kryesore në negociatat gjashtëpalëshe për ndalimin e programit bërthamor të Koresë së Veriut.
Në vitin 2019, Kim u emërua ambasadore e SHBA-së në Shqipëri, ku forcoi partneritetin me vendin tonë duke avancuar interesat e përbashkëta dhe nxitjen e rritjes ekonomike. Së fundmi, ajo mbajti postin e Zëvendëssekretares Kryesore të Shtetit për Çështjet Evropiane dhe Euroaziatike, duke qenë pjesë e vendimmarrjes në sfidat më të ndërlikuara globale.
“Ne e falënderojmë dhe e nderojmë Yuri Kim, duke i uruar vetëm lumturi dhe përmbushje në këtë kapitull të ri të jetës,” përfundoi kongresmeni Moylan.
PROCEDURAT DHE DEBATET E KONGRESIT TË 119-të, SESIONI I PARË
Uashington, e mërkurë, 17 shtator 2025
Dhoma e Përfaqësuesve
URIME ZNJ. YURI KIM ME RASTIN E DALJES NË PENSION
HON. JAMES C. MOYLAN
I GUAM-it
NË DHOMËN E PËRFAQËSUESVE
E MËRKURË, 17 SHTATOR 2025
Z. MOYLAN. Z. Kryetar, është me gëzim të madh dhe admirim të thellë që unë uroj znj. Yuri Kim me rastin e daljes së saj në pension, pas 29 viteve të jashtëzakonshme shërbimi si diplomate amerikane.
Sot është një ditë feste, por edhe një ditë reflektimi. Kur kthejmë kokën pas, nderojmë jo vetëm arritjet e saj të mëdha në karrierë, por edhe ndikimin që ajo ka pasur mbi jetët e aq shumë njerëzve përmes udhëheqjes dhe orientimit të saj në drejtimin e politikës së jashtme të SHBA-së.
Znj. Kim është një bijë krenare e Guam-it. Ajo filloi udhëtimin e saj në Akademinë e Zonjës Sonë, më pas mori diplomën në Universitetin e Pensilvanisë dhe masterin në Universitetin e Kembrixhit. Rrënjët e saj në Guam mbetën një pjesë e fortë e identitetit të saj përgjatë një karriere që e çoi anembanë botës.
Gjatë gati tri dekadave, ajo mbajti shumë role që formësuan vizionin e saj për të ardhmen e vendit tonë. Ishte kampione për energjinë, mbrojtjen, teknologjinë dhe infrastrukturën. Që herët, ajo u tregua si forcë e natyrës, duke udhëhequr punën kritike në Seksionin Politik të Ambasadës së SHBA-së në Seul, duke drejtuar Njësinë e Koresë së Veriut në Zyrën e Çështjeve Koreane dhe duke shërbyer në role kyçe në ambasadat e SHBA-së në Turqi, Irak, Japoni dhe Kinë.
Ajo shërbeu si Asistente Speciale e Sekretarit Colin Powell dhe luajti një rol qendror në Bisedimet me Gjashtë Palë, me qëllim përfundimin e programit bërthamor të Koresë së Veriut. Puna e saj vazhdoi në nivelet më të larta, duke u bërë Shefe e Stafit e Zëvendës Sekretarit të Shtetit dhe më pas Drejtore e Zyrës për Sigurinë Evropiane dhe Çështjet Politiko-Ushtarake, ku ajo ndihmoi në formësimin e politikës së SHBA-së ndaj NATO-s dhe OSBE-së.
Në vitin 2019, ajo u emërua nga Presidenti Trump si Ambasadore e SHBA-së në Shqipëri, ku vazhdoi shërbimin e saj edhe nën Presidentin Biden. Gjatë kësaj kohe, ajo thelloi partneritetin tonë ekzistues duke avancuar interesat e përbashkëta dhe duke nxitur rritjen ekonomike.
Së fundmi, ajo shërbeu si Zëvendës Ndihmës Sekretare e Shtetit për Çështjet Evropiane dhe Euroaziatike, duke ndihmuar në menaxhimin e disa prej sfidave më komplekse në peizazhin global të sotëm.
Përmes gjithë kësaj, ajo që spikat më shumë nuk janë vetëm arritjet e saj, por karakteri i saj. Znj. Kim ka udhëhequr me integritet, guxim dhe zemër. Ajo ka qenë mentore, shembull dhe një shërbyese e palodhur publike që ka dhënë gjithçka, çdo ditë.
Trashëgimia e saj nuk do të shihet vetëm në politikë apo diplomaci, por te njerëzit që ajo frymëzoi dhe urat që ndërtoi. Ajo ndihmoi të formësohet bota ku jetojmë dhe ne të gjithë jemi më mirë për këtë.
Ne e falënderojmë dhe e nderojmë znj. Kim dhe i urojmë asaj vetëm lumturi dhe përmbushje në këtë kapitull të ri të jetës së saj.
James C. Moylan
Kongresmen i SHBA (GU-AL)
Leave a Reply