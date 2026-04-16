YouTube ka mbyllur një kanal që i përkiste një grupi pro-iranian, i cili prodhonte video virale me temë Legosh të krijuara nga inteligjenca artificiale dhe që tallnin presidentin e SHBA-ve, Donald Trump. Kështu njoftoi platforma e zotëruar nga Google të mërkurën, duke shkaktuar kritika online.
Explosive Media, një grup krijuesish pro-Teheranit që e përshkruan veten si të pavarur, por që dyshohet gjerësisht për lidhje me qeverinë iraniane, fitoi famë në internet gjatë luftës SHBA-Iran për videot e animuara që grumbulluan miliona shikime.
“Ne e mbyllëm kanalin për shkelje të politikave tona kundër spam-it, praktikave mashtruese dhe skemave,” tha një zëdhënës i YouTube për AFP-në pa dhënë detaje. Kanali u pezullua më 27 mars, shtoi ai.
Explosive Media vazhdon të postojë video që tallin përpjekjet ushtarake të SHBA-ve në platforma të tjera teknologjike, përfshirë X-in e zotëruar nga Elon Musk dhe Telegram-in. Po ashtu edhe Instagram-i i Meta-s e hoqi llogarinë e grupit, por një tjetër llogari me të njëjtin emër ishte ende aktive në këtë rrjet të mërkurën.
Duke sulmuar YouTube-in, Explosive Media shkroi në X: “Seriozisht! A janë animacionet tona në stil Lego vërtet të dhunshme?”
Videot satirike të shpërndara masivisht
Pezullimi i YouTube-it duket se pati ndikim të kufizuar në shtrirjen e Explosive Media, pasi videot e tyre vazhdojnë të shpërndahen gjerësisht nga krijues të tjerë përmbajtjesh në platformë.
Videot satirike, të cilat shfrytëzojnë kulturën popullore amerikane, e paraqesin Trump-in me një kokë të verdhë të madhe dhe si një figurë të vjetër, të izoluar, të prirur ndaj shpërthimeve fëmijërore, si dhe të shkëputur nga realiteti.
Pas shpalljes së një armëpushimi dyjavor javën e kaluar, grupi postoi një video në X me mbishkrimin: “TACO do të mbetet gjithmonë TACO,” duke iu referuar akronimit “Trump always chickens out” (“Trump gjithmonë tërhiqet”).
Me muzikë dramatike në sfond, videoja paraqet një figurë lodër të ngjashme me Trump-in që grumbullohet me udhëheqës arabë, hedh një karrige drejt figurave ushtarake amerikane, ndërsa gjeneralët iranianë shtypin një buton të kuq të quajtur “Back to the Stone Age” (“Pas në Epokën e Gurit”), duke shkaktuar shkatërrim në gjithë Lindjen e Mesme.
Këto lloj memesh po shfaqen si një mjet efektiv i luftës informative, një fenomen që analistët e kanë quajtur “Legofikimi” i propagandës së konfliktit.
