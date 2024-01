Modelja argjentinaso-spanjolle shuan sot 30 qirinj. Partnerja e CR7 është gjithmonë si një sportiste e shkëlqyer, por le të zbulojmë se si e mban trupin kaq në formë

Fizik i admirueshëm

Ajo e ka dashur gjithmonë trupin e palestruar dhe format bombastike fizike, ashtu siç i ka dashur gjithmonë stërvitjet. Georgina Rodriguez, e cila prej vitesh është partnerja e Cristiano Ronaldos, thotë se sporti është argëtim dhe mirëqenie. Kjo, edhe sepse për të vazhduar me CR7 duhet domosdoshmërisht të pëlqejë aktivitetin fizik.

Dietë dhe… përkëdhelje

Georgina e nis ditën e saj me një omëletë franceze me lëng portokalli. Pasi të ketë mbaruar mëngjesi, nuk i mungon kurrë një filxhan kafeje e këndshme. Gjithmonë fruta pas stërvitjes, shpesh një banane. Për drekë dhe darkë zgjedh gjithmonë mish të pjekur në skarë ose peshk me perime, ndërsa rostiçeria e saj e preferuar, nuk do ta besoni kurrë, janë molusqet e konservuara me limon. Në çdo rast, asaj i pëlqen gjithashtu të hajë herë pas here jashtë shtëpisë. Pëlqen shumë sanduiçet me chorizo ​​dhe salcice.

Intensitet i lartë

Modelja stërvitet në palestrën e saj personale, të cilën e ndan me Cristiano Ronaldon. Stërvitjet e saj përfshijnë kardio, për të djegur kaloritë e tepërta dhe shëndetin e tij kardiovaskular. Sa iu përket aktiviteteve kardiovaskulare, asaj i pëlqejnë qarqet me intensitet të lartë (HIIT), ndërkohë që nuk mund të mungojnë asnjëherë squats, lunges, deadlifts dhe ushtrime të ndryshme të trupit të lirë për të ndërtuar muskujt.

Yoga, pilates dhe vallëzim

Joga dhe pilates janë gjithashtu pjesë e rutinës së stërvitjes së Georgina. Falë këtyre dy aktiviteteve, ajo është në gjendje të rrisë forcën, fleksibilitetin, qëndrimin dhe të reduktojë stresin. Nga çfarë nuk mund të heqë dorë modelja? Nga vallëzimi. Një pasion i madh për të, që e ndihmon shumë për të përmirësuar qëndrimin, forcën dhe përqendrimin.

Cristiano dhe fëmijët e tij

Georgina dhe Cristiano Ronaldo u takuan në vitin 2016 në një butik “Gucci” në Madrid. Njohja ndodhi në kohën kur ai luante për Real Madridin dhe ajo ishte një nga shitëset në atë dyqan. Dashuri me shikim të parë. Të dy kanë shtatë vite bashkë dhe janë më të lumtur se kurrë, edhe pse nuk janë martuar. Së bashku sollën në jetë dy vajza: Alana Martina dhe Bella Esmeralda. Fatkeqësisht, ata humbën binjakun e vogël të kësaj të fundit. CR7 ka edhe tre fëmijë të tjerë: Cristiano Jr. dhe binjakët Eva e Mateo. Identiteti i nënës së djalit të madh nuk u zbulua asnjëherë, ndërsa binjakët kishin lindur nga një nënë surrogate. Georgina, megjithatë, vepron si nënë për të pestë.

