Ish-ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani, ka hedhur akuza ndaj sistemit të drejtësisë, duke e quajtur atë “republikën e prokurorëve”, ku sipas tij, drejtësia është shndërruar në një aparat frikësimi dhe denigrimi publik.

“Në republikën e prokurorëve suksesi nuk matet me sa gjyqe fitojnë, sepse ata i fitojnë të gjitha. Gjykatat nuk janë mbi prokurorët në republikën e tyre”, shkruan Manjani. Ai thekson se “prokurorët nuk lodhen fare të mbledhin prova direkte, por thjesht vënë syrin viktimës së radhës dhe e plasin brenda”.

Sipas tij, gjykatat sot janë të reduktuara në “vulosëse” të fjalëve bosh të prokurorëve, ndërsa këta të fundit ushtrojnë presion mbi çdo gjykatës që guxon të jetë i pavarur. “Republika abuzive e prokurorëve, që gjëmon jetën private dhe bën pis çdo njeri përpara se ta dënojë, duhet përmbysur. Ajo nuk reformohet”, përfundon Manjani.

Republika abuzive e prokurorëve, nuk reformohet.

Padyshim, që në republikën e prokurorëve suksesi i punës së tyre nuk matet me sa gjyqe fitojnë. Nuk është normale kjo sespe ata i fitojnë të gjitha gjyqet. Për që qenë korrekt thuajse të gjitha.

Arsyeja është se gjykatat nuk janë mbi prokurorët në republikën e tyre.

Ndaj nuk ka asnjë kuptim matja e suksesit të tyre me këtë tregues. Afërmendsh dmth…

Ata, prokurorët pra, nuk lodhen fare të bëjnë hetime të thelluara, të mbledhin prova direkte, të argumentojnë akuzat bazuar në prova. Thjesht i vënë syrin “viktimës së radhës” e plasin brënda dhe e harrojnë ty. Marrin dhe duartrokitjet e turmës…

Është koha dhe republika e tyre…

Gjykata e sheh këtë situatë dhe vetëm i vë vulën letrave të mbushura me fjalë boshe nga prokurorët… Nuk kanë fuqi më shumë.

Ma za, ma keq- thonë në Shkodër.

Republika e prokurorëve është e edhe më e rrezikshme se republika e policëve.

Ndaj, nëse realisht do ketë një reformë reale në drejtësi do të duhet të rrëzohet republika abuzive e prokurorëve, të cilët rrinë te vrima e çelësit të dyerve të dynjasë. Gjëmojnë jetën private me çdo mjet dhe bëjnë pis në publik çdo njeri që duan ta degjenerojnë përpara se ta dënojnë. Intimidojnë e përgjojnë çdo gjykatës që guxon të mendojë korrekt dhe mbi palët.

Kjo republikë abuzive, që spekulon me ndjesitë e publikut, duhet përmbysur. Ajo nuk reformohet me thënë të drejtën.