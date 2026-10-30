Kina shpreson që Gjermania të mund t’i përmbahet një politike “racionale, pragmatike dhe miqësore” ndaj Kinës dhe se Bashkimi Evropian mund të punojë me Kinën në të njëjtin drejtim, i tha Presidenti kinez Xi Jinping Presidentit gjerman Frank-Walter Steinmeier në Pekin të premten .
Kina e ka parë gjithmonë BE-në si një partnere dhe ka zhvilluar lidhje me bllokun “në një frymë sinqeriteti dhe vullneti të mirë”, tha Xi, duke shtuar se bashkëpunimi është më i rëndësishëm se konkurrenca dhe konsensusi është më i rëndësishëm se ndryshimet në marrëdhëniet Kinë-BE.
Për sa kohë që Kina dhe BE-ja mbështesin një pozicionim partneriteti dhe i përmbahen dialogut të barabartë, “dallimet dhe problemet mund të zgjidhen gjithmonë”, tha presidenti kinez.
The post Xi Jinping thirrje BE-së të bashkëpunojë me Kinën: Pekini i trajton lidhjet me sinqeritet dhe vullnet të mirë appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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