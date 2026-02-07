Distria Krasniqi vazhdon të shkëlqejë në arenën ndërkombëtare të xhudos, duke i sjellë Kosovës një tjetër sukses të madh. Xhudistja kosovare fitoi medaljen e artë në Grand Slam e Parisit në kategorinë deri në 52 kilogramë, pasi mposhti në finale spanjollen Ariane Toro Soler me Ippon për më pak se 10 sekonda.
Krasniqi e nisi garën nga raundi i dytë, ku dominoi ndaj francezes Alicia Marques, për të vazhduar me fitore të vështirë ndaj brazilianes Larissa Pimenta në çerekfinale.
Në gjysmëfinale triumfoi ndaj Amandine Buchard, ndërsa në finale vulosi suksesin e saj të nëntë në Grand Slam e Parisit, duke konfirmuar edhe një herë statusin e saj si një nga xhudistet më të mira në botë.
