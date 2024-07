Xherdan Shaqiri do të mbahet mend gjithmonë për golat e tij spektakolar sa herë që ka luajtur me fanellën e Zvicrës. Sulmuesi me origjinë shqiptare është një ikonë e futbollit zvicerian, që tifozët e futbollit nuk do ta harrojnë lehtë.

E megjithatë, edhe kësaj aventure i erdhi fundi. Shaqiri ka njoftuar publikisht që nuk do të luaj më për kombëtaren zviceriane.

Sulmuesi e ka bërë publik lajmin, me anë të një postimi në profiling e tij zyrtarë të “Instagramit”, ku i falenderon të gjithë për gjithë këto vite.