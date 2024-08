Besard Kallaku ka postuar një foto me vajzën e tij ditën e sotme. Ajka dhe aktori i njohur i humorit shihen në pushime së bashku.

Por, gjithashtu dhe ish-bashkëshortja e Besit, Xhensila Myrtezaj ka postuar një video ku shihet në pushime së bashku me dy fëmijët e saj, Ajkën dhe Amen. Ndjekësit hodhën menjëherë dyshime nëse ish-çifti kanë zgjedhur të bëjnë pushime bashkë, pra nëse ka ndodhur një rikthim mes dyshes më të përfolur kohëve të fundit.

As Besi dhe as Xhensila nuk kanë konfirmuar një rikthim mes tyre. Bëjmë me dije se ishte aktori ai që pohoi gjatë eksperiencës në “Ferma VIP” ndarjen nga këngëtarja.