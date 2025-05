Ndërkohë që tashmë kanë nisur zërat brenda Partisë Demokratike për dorëheqjen e Sali Berishës, pas humbjes dërrmuese në 11 maj, ka nisur dhe mbrojtja e tij, nga njerëzit besnikë.

I pari që ka shprehur mbështetjen publike për Berishën, është Xhelal Mziu.

“Sali Berisha, ka qenë, është dhe do të ngelet 1”, shkruan Mziu, i cili me sa duket nuk ka ndërmend ta bëjë më gabimin që t’i kundërvihet Berishës.

Kjo, duke qenë se në fillim të përplasjes së Sali Berishës me Lulzim Bashën, Mziu ishte në grupin e Bashës.

Por kur e pa që balancat ndryshuan, vendosi të kalojë me Berishën.

Dhe do jetë me të, deri në fund, me sa duket.

Sepse sa më gjatë të jetë Berisha më PD, aq më gjatë do jenë edhe Mziu, Paloka, Noka, Vokshi etj, që janë dhe arsyeja pse Partia Demokratike veç humbet.