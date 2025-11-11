Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Arezzo të Italisë, ku një fëmijë 4-vjeçar u sëmur rëndë dhe humbi ndjenjat pasi konsumoi biskota të përgatitura me kanabis.
Biskotat ishin pjekur nga xhaxhai i tij, i cili nuk kishte njoftuar askënd për përbërësit.
Fëmija u dërgua menjëherë në spital, ku analizat zbuluan nivel të lartë kanabisi si në gjak, ashtu edhe në urinë. Nëna e të miturit u tha mjekëve se djali kishte qenë në shtëpinë e gjyshërve dhe kishte ngrënë disa biskota të gjetura në qilar, të pjekura disa ditë më parë.
Pas njoftimit të mjekëve, policia kreu një kontroll në banesën e xhaxhait, i cili kishte precedent të pastër penal, por ishte i njohur për përdorim droge. Në një kasolle pas shtëpisë, oficerët zbuluan një serë profesionale me llamba, ventilatorë dhe pajisje për kultivimin e kanabisit, si dhe rreth 600 gramë marihuanë të tharë. Në një frigorifer u gjetën edhe 20 biskota me kanabis, me peshë totale rreth 500 gramë.
Burri u arrestua dhe akuzohet për posedim, kultivim dhe prodhim të lëndëve narkotike, si dhe për sulm të pakujdesshëm. Të martën, gjatë gjykimit të shkurtuar, gjykata konfirmoi arrestimin dhe seanca u shty për një datë tjetër.
Sipas Corriere Fiorentino, fëmija tani ndodhet jashtë rrezikut dhe gjendja e tij shëndetësore është përmirësuar.
